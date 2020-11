ARREPENTIDA. Así se mostró Maribel Guardia luego de haber recibido duras críticas por sacar cara por Eleazar Gómez, tras el escándalo que se desató al ser intervenido por la Policía en México por, presuntamente, masacrar a Stephanie Valenzuela.

“El otro día saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar Gómez y me dijeron que había tenido un problema con una novia. Yo no sabía nada del caso y lo que dije es mi experiencia de mi convivencia con él”, dijo la actriz mexicana.

Contó que una vez que llegó a su casa se documentó sobre la denuncia que quedó en shock al ver las fotografías de Tefi Valenzuela golpeada por su pareja. “Fue terrible ver las imágenes de la víctima. Me dolió mucho como mujer, me dolió mucho el sufrimiento de la madre y hermana de Eleazar, pero mucho más, la violencia contra la mujer. No lo podemos permitir”, aseveró Guardia.

En ese sentido, resaltó que los feminicidios en México y en el mundo aumentan día a día y que se debe hacer algo para detener la ola de violencia hacia la mujer que está presente en todos los rincones del globo.

“En caso de que Eleazar resulte culpable tendrá que pagar las consecuencias de sus actos, a una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Esa es mi posición al respecto”, finalizó Maribel Guardia.

Maribel Guardia se retracta tras apoyar a Eleazar Gómez en denuncia de Tefi Valenzuela | Willax