Stephanie Valenzuela sobre matrimonio de George Forsyth y Vanessa Terkes: 'Ya estaba planeado' | ENTREVISTA 

La modelo Stephanie Valenzuela reveló que cuando fue pareja de George Forsyth, quien acaba de casarse con Vanessa

Terkes, también la llevó a hacer campaña al distrito de La Victoria, pero aquella vez fue para repartir regalos por Navidad.



Stephanie, muchos dicen que el matrimonio de George con Vanessa tiene fines políticos. ¿Tú piensas igual?

Me parece que yo no tengo nada que ver con ellos. Si se casan por amor o por figurar, es algo que solo ellos saben.



¿Solo el tiempo lo dirá?

Prefiero mantenerme muy al margen porque en boca cerrada no entran moscas, que sean felices y coman perdices, o cebiche en La Victoria, ja, ja, ja.



Se criticó mucho que el matrimonio sea ‘multitudinario’ y en plena plaza Manco Cápac...

¿No te acuerdas que a mí me llevó a regalar juguetes también en La Victoria? Y fueron todas las cámaras. Hace 4 años, eso (matrimonio) ya estaba planeado. ¿Quiere ser alcalde? Qué bueno, que lo haga bien.



¿Entonces a ti también te ‘utilizó’?

A mí me llevó a repartir juguetes a los niños por Navidad, pero no tiene nada de malo, al menos ayudó a la gente.



¿Tú hubieras aceptado un matrimonio igual?

No sé, a mí no me pidió matrimonio, ja, ja, ja. Así que por las puras hablaría.