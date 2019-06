Stephanie Valenzuela: "Para mí, George Forsyth está muerto, no existe"

La modeloStephanie Valenzuela respaldó la denuncia por violencia familiar de Vanessa Terkes contra George Forsyth, afirmando que vivió todo lo que está pasando la actriz y que nadie le hizo más daño que el actual alcalde de La Victoria.



“Para mí, George Forsyth está muerto, no existe. Quiero decirle a Vanessa Terkes que la entiendo totalmente porque yo he vivido todo lo que le está pasando, y le pido que tenga mucha fuerza. Yo ahora estoy bien y sé que ella también lo va a estar, creo en todas sus palabras”, comentó la concursante de ‘El artista del año’.



Además, detalló que los pocos meses de relación que tuvo con George Forsyth fueron muy duros, pues no solo perdió a su bebé, sino que fue víctima de infidelidad.



“De él no quiero hablar, está muerto, lo enterré hace muchos años. Nadie me hizo más daño que él, y como no tengo nada bueno que decir, prefiero no opinar. Sin embargo, gracias a Dios me he recuperado”, agregó la modelo.



En otro momento, aplaudió la valentía de Vanessa Terkes para denunciar, pues muchas mujeres suelen quedarse calladas.



“Hay que tener valentía y denunciar para salir de esa situación. Además, las mujeres debemos de saber que un hombre con antecedentes de haber maltratado a una mujer, de hacerle daño y hablar mal, no es bueno. A veces no elegimos bien y debemos saber lo que han vivido con sus anteriores parejas”, añadió .



Finalmente, en el reality ‘El artista del año’ descartó tener un acercamiento con su bailarín Diego.



“Somos amigos, es un gran chico. Él tiene su bebé y solo dije que lo había raptado para ensayar algunas horas más y hacer una buena presentación”, afirmó.