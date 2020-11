Miguel Arce, mejor amigo de Stephanie Valenzuela-que también vive en México-narró cómo fueron los momentos de terror que vivió la modelo cuando fue agredida por su pareja Eleazar Gómez. En las fotografías-difundidas por la cuenta de Twitter del periodista Carlos Jiménez-se puede observar a la modelo con el rostro lleno de moretones, arañones y hasta marcas de mordidas en una de sus mejillas. También tiene marcas en otras partes del cuerpo.

“Tiene mordeduras. Tiene marcas en el cuello, cara, rostro, mentón”, contó el modelo, quien agregó que el actor de Televisa intentó ahorcarla, según le contó la ‘influencer’.

En el reportaje del programa de Magaly Medina se comenta que Stephanie Valenzuela le dio permiso a Miguel Arce para que declarara al programa de farándula peruana.

“Lo más fuerte es cómo tuvo que salir, ¿no? Gabriel Blanco, mi exmanager vive abajo (del departamento de Stephanie Valenzuela) y me cuenta que se escuchaban los gritos. Ella estaba corriendo por el pasadizo desnuda para que, por favor, alguien le abra la puerta; a ese grado de desesperación, hasta que alguien abrió la puerta. El vecino la ayudó, se sacó el polo y se lo puso a ella”, agregó el actor.

Finalmente, Miguel Arce comentó cómo ayudó a Stephanie Valenzuela cuando se enteró que había sido agredida por Eleazar Gómez.

“Stephanie me escribe a las 5 de la mañana desde la delegación y lo leí a las 6:30 de la mañana. Me cambié y me fui a ayudarla. Estuvimos viendo el tema, ha tenido que pasar médico legista y psicólogo", concluyó.

Miguel Arce contó cómo fue la agresión de Eleazar Gómez a Stephanie Valenzuela. (TROME)

