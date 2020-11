AFECTADA Y ARREPENTIDA. Miguel Arce habló sobre el intento de feminicidio que sufrió Stephanie Valenzuela de parte de su expareja el actor Eleazar Gómez. El también actor indicó que la modelo sentía vergüenza de denunciar las agresiones porque muchas personas le advirtieron sobre el comportamiento agresivo del joven.

Miguel Arce contó que el mismo día que Eleazar Gómez intentó matar a Stephanie Valenzuela, le pidió matrimonio. “Este incidente ha sido después, han discutido, ella ha tenido que escaparse semidesnuda con el pantalón desgarrado", menciona el actor.

El actor indica que ambos estaban ebrios. “Ha sido tan fuerte que ella tuvo que escaparse corriendo, un vecino le abrió la puerta y le tuvo que prestar un polo porque ella estaba desnuda (...) tiene mordidas en la cara, tiene marcas en el cuello, intentó ahorcarla", continúa Miguel Arce.

Miguel Arce indica que Stephanie Valenzuela sentía vergüenza de denunciar. “Mejor no salgo a decir nada porque ellos me advirtieron, ella tenía miedo, yo le dije que no es su culpa”, indica el actor sobre su mejor amiga.

Miguel Arce sobre vergüenza que sentía Stephanie Valenzuela de denunciar