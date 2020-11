LO PLANIFICÓ TODO. Stephanie Valenzuela narró las agresiones a las que la sometió el actor Eleazar Gómez. La modelo precisó que el mexicano la mordió porque sabía que ese ataque es considerado como leve por la justicia del país azteca.

Stephanie Valenzuela indica que durante el careo que tuvo con Eleazar Gómez, el actor minimizó las agresiones en su contra al punto de tildarlas como que “no son para tanto”. La modelo considera que esta defensa del actor se debe a que en el pasado también agredió de la misma forma a sus exparejas y salió impune.

“Lo que pasa es que él ya lo había hecho con otras chicas, saben que duelen mucho pero que no son lesiones graves, él sabía como lastimar para no ser castigado”, afirma la modelo sobre las mordidas que le hizo Eleazar Gómez en el rostro.

Por otro lado, la modelo indicó que no deseaba volver a ver al actor. “Yo estoy decidida a llevar este proceso hasta el final para que no le pase a otras jóvenes, yo a él no lo quiero volver a ver en mi vida, ahora sólo me preocupa que pague por lo que hizo”, precisa.