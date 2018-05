Stephanie Valenzuela sobre su novio: Lo importante no es la plata [VIDEO y FOTOS]

Stephanie Valenzuela es la modelo de Chollywood saltó al ojo público por publicar una vida llena de lujos en su cuenta personal de Instagram . Miles de personas se preguntan de cómo puede vivir una vida con tantos lujos, viajes y más sin trabajar.



La hermana de Stephanie Valenzuela salió al frente y manifestó que todo se debe a que tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram . Pero Valenzuela manifestó que tiene un novio que es millonario.



Pero es el nuevo programa de Karen Schwarz el que tuvo la exclusiva de Stephanie Valenzuela desde Dubái. La conversación fue vía Whatsapp y reveló varios detalles de su relación con su nueva pareja.



Stephanie Valenzuela indicó que su actual pareja es multimillonario, francés y que está muy enamorada. La modelo arequipeña también envió un mensaje de reflexión para todos. "(Su pareja)Es una persona serie que no puede andar en chismes", cuenta Stephanie Valenzuela .



Sobre el matrimonio. Stephanie Valenzuela contó que ha recibido varios regalos pero nada pedidas de mano. "Anillos sí me dio, relojes, etc, pero no es (nada) de compromiso", sostuvo la modelo en dicha conversación.



"No quiero andar diciendo cosas que son innecesarias. Yo estoy enamorada y feliz, eso es lo que importa, no la plata, ni la cara... ni que fuera un chico reality", sentenció Stephanie Valenzuela desde Dubai donde la viene pasando de lo lindo.



Stephanie Valenzuela