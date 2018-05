Stephanie Valenzuela mantiene una relación con 'príncipe musulmán': "Puede darme la vida de una reina"

Stephanie Valenzuela reveló recientemente que tiene pareja y que es muy feliz con él en Dubái. Debido a las especulaciones sobre su oficio en el lejano país, la modelo decidió tomarse una fotografía al lado del misterioso caballero.

Y es que su hermana, Giuliana Valenzuela, contó en redes sociales que la modelo trabaja al lado de su pareja y por eso se daba los lujos que muestra en Instagram. Incluso, contó que como influencer, las marcas le regalaban productos y servicios.

Ahora, Stephanie Valenzuela ha decidido dar más información sobre su misteriosa pareja. Un miembro de la producción del programa 'En Exclusiva' se comunicó vía Whatsapp con la modelo para tener más detalles sobre su relación.

Stephanie Valenzuela confirmó que mantiene un romance con una persona que tiene el dinero suficiente para darle los regalos de lujo que ella muestra en Instagram. La modelo manifestó que ella ya vive en Dubái y que no quiere formar parte de la farándula peruana.

"No quiero dar datos. Me basta con que sepan que estoy enamorada (Él) vive en Dubái como yo. Ya soy residente aquí, no vivo en Perú y no quiero ser parte de la farándula ni quiero que hablen de mí", escribió Stephanie Valenzuela vía Whatsapp.

La modelo está molesta con todas las cosas que se están especulando sobre los lujos de los que disfruta. Por ese motivo, Stephanie Valenzuela pide que no inventen o dejen entrever cosas que no son pues es feliz fuera del país.

"Entiendan que estoy de novia con alguien que puede darme la vida de reina que tengo y no tienen por qué inventarme tantas tonterías o fijarse en mi ropa. Ya que se acostumbren que estoy fuera de Perú y soy feliz", continuó contando Stephanie Valenzuela.

Incluso, la joven reveló que su pareja sería un príncipe de la realeza musulmana que hasta maneja un pasaporte diplomático. Stephanie Valenzuela contó que hasta pensaron en casarse, pero no menciona por qué motivo no lo hicieron.

"Él hasta pasaporte diplomático de príncipe (tiene) Si dicen que estoy con un príncipe de la realeza, no sería mentira. Al fin de cuentas, casi me caso con él. Ya me iba a volver musulmana con mi carnet de residente", puntualizó Stephanie Valenzuela.

