REAPARECE EN REDES SOCIALES. Stephanie Valenzuela le mandó un mensaje a sus seguidores expresando que aún se encuentra muy afectada por el intento de feminicidio que sufrió. La modelo precisó que espera recuperar la tranquilidad que muestra en imagen antigua con su perrito.

En la imagen se observa a Stephanie Valenzuela junto a su perrito, la modelo cuenta que la fotografía fue tomada meses antes de que ella conociera al actor Eleazar Gómez. “Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy , ella siempre me anima , gracias por tanto cariño”, escribe la modelo.

La modelo precisa que aún se siente muy dolida por el infierno que vivió al lado del actor mexicano. “Quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y se que de esta me levanto .Los quiero”, indica.

La cuenta de Twitter del periodista Carlos Jiménez mostró el lamentable estado en el que se encuentra Stephanie Valenzuela tras ser violentada por el actor Eleazar Gómez , quien se encuentra detenido en una fiscalía mexicana. En las fotografías se puede observar a la modelo con el rostro lleno de moretones, arañones y hasta marcas de mordidas en una de sus mejillas. También tiene marcas en otras partes del cuerpo.

