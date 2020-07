Después de revelar que Mario Irivarren le fue infiel, la modelo Stephanie Valenzuela señaló que mantiene una sólida relación amical con el ‘guerrero’, a quien elogió por su buen físico, sin embargo, aclaró que no habrá ‘remember’.

“Fuimos enamorados, tuvimos una relación muy corta, pero hasta el día de hoy tenemos una amistad muy bonita. Hasta que me muera será mi amigo fiel y una persona a quien quiero mucho. Cuando Mario estaba conmigo era todo un ‘flacucho’, pero ahora está hecho un ‘churro’. No creo que vuelva con él, porque ya pasamos a un nivel de amistad, pero de que seremos amigos toda la vida… eso seguro que sí”, afirmó ‘Tefi’, quien añadió que no tendría problema en que la visite en su departamento de México o Miami.

“Él se puede quedar en mi casa porque es de confianza. No creo que pase algo, quizá con unos tragos, está churro”, acotó al programa ‘En exclusiva’.

NICOLA PORCELLA

Por otro lado, aclaró que Nicola Porcella solo es su amigo y que el modelo tiene buen sentido del humor.

“Lo conozco hace como diez años y ahora estamos pasando más tiempo juntos por el hecho que estamos en México, al igual que con Miguel Arce. Somos amigos, me cae muy bien, es muy gracioso y me muero de la risa con él. ¿Qué canción le dedicaría? Una de ‘cornelio’”, expresó.

Finalmente, elogió el buen ritmo que está demostrando tener el futbolista Jefferson Farfán, a través de su plataforma de Tik Tok.

“Tiene un buen ritmo. Está bailando súper bien, se lleva su 10. ¿Cuánto le pongo de puntaje de guapo? No sé, en eso creo que no puedo calificar”, finalizó.