Stephanie Valenzuela aseguró que le gustaría grabar una canción al lado de Yahaira Plasencia, pues considera que está haciendo un lindo trabajo musical.

“Hace poco los fans me preguntaron si grabaría con ella y respondí que sí porque me encantaría grabar con mujeres peruanas. Sea Yahaira, Daniela (Darcourt), Leslie (Show), Anna Carina (Copello), etc.”, sostuvo la cantante.

¿Eres amiga de Yahaira?

No, no soy amiga, pero creo que todas estamos haciendo un lindo trabajo y, si se da el caso, ¿por qué no?

¿Y cómo te va a ti?

Muy feliz porque acabo de estrenar mi canción ‘Cumbia de despedida’ y con mucha ilusión por las cosas que se vienen en México. Mi equipo está trabajando para que este lanzamiento marque una diferencia.