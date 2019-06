Stephanie Valenzuela sufrió al lado de George Forsyth | FOTOS

En abril del 2016, Stephanie Valenzuela se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y contó que perdió un hijo de George Forsyth y que incluso el actual alcalde rompió una puerta para quitarle su celular.



“Habíamos terminado la relación y dos semanas después me enteré de que estaba embarazada. Lo busqué, le conté y me pidió regresar. Un día fuimos a un karaoke, se puso a cantar y cogí su celular para revisar si era cierto lo que me decía, pues me juró que no había salido con nadie. Ahí encontré conversaciones con su ex (Claudia Ramírez), una brasileña y otra chica. Luego, rompió la puerta del baño, donde me encerré, para quitármelo”, comentó Stephanie.

Además, relató sobre el intento de suicidio. “Ese mismo día me llevó a mi casa, aceptó sus conversaciones con esas chicas y otras, yo estaba mal, dolida, subí a mi departamento y cogí una pistola que era de él. Tenía miedo, así que apunté al aire y salió el disparo. Luego, no pude volver a disparar”, agregó la modelo.

También contó que días después se sintió mal y tuvo un sangrado.

“Llamé a mi doctor, me dijo que fuera a la clínica y cuando quisieron monitorear los latidos del bebé, ya no se escuchaba nada”, dijo.

Asimismo, Stephanie indicó que tras descubrir las conversaciones con Claudia Ramírez, decidió llamarla.



“La conocía por los desfiles y le conté que estaba embarazada y quería saber la naturaleza de sus conversaciones con mi pareja. Me gritó y dijo que ella hablaba con George cuando le daba la gana, porque era su ex y tenía todo el derecho, luego me colgó el teléfono”, relató.