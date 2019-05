Stephanie Valenzuela sufrió maltrato físico por parte de una de sus ex parejas: "Me rompió el brazo"

La cantanteStephanie Valenzuela lanzó la bachata ‘Algo enfermizo’, donde cuenta sus experiencias amorosas tormentosas y reveló que hace unos años fue víctima de violencia por parte de su pareja, quien le rompió el brazo.



“Sí, viví varias relaciones enfermizas cuando era chiquilla y aprendí mucho de eso, pues me armé de valor para salir adelante. Tuve una experiencia muy fea a los 20 años, un enamorado me rompió el brazo, pero pude salir adelante y alejarme de todo eso”, dijo Stephanie Valenzuela.



¿Hiciste la denuncia?

Claro y pasé al médico legista, pero las autoridades no me hicieron caso porque no era una persona conocida.



Hace poco, Paula Manzanal dijo que te trajo al Perú porque tu pareja te golpeó, ¿fue este episodio?

No, Paula me ayudó en el 2017, pero no hubo golpes. Lo que sucedió fue una fuerte discusión, un sacudón, tirar las cosas de la casa y no estaba para soportar eso ni por muy príncipe que fuera. Paula me ayudó y me trajo al Perú.



¿Qué te pareció lo que reveló Erick Sabater sobre ti?

Tiene el derecho de hacerlo porque soy una persona pública, y yo tengo derecho a no hacer más comentarios. Yo me llevo bien con todo el mundo.



¿Qué opinas de la separación de George Forsyth y Vanessa Terkes?

Nada, pero hace unas semanas tuve un encuentro con Vanessa y es una gran persona, muy humilde. Sé que una separación es dolorosa y me solidarizo con ella.



Finalmente, detalló que ahora luce mallas de cocos en sus shows para que no la critiquen por su celulitis.



“Me puse la malla para que no me rajen, ja, ja, ja. Hoy en día estoy enfocada en otras cosas, el físico ha pasado a un segundo plano, no me quita el sueño... pero yo me siento espectacular”, agregó.