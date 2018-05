Los rumores alrededor de la lujosa vida de Stephanie Valenzuela no cesan. Pese a que la modelo compartió una fotografía al lado de su supuesta pareja en Dubái, algunos aún consideran que eso no es verdad y se preguntan en qué trabaja la peruana en el extranjero para tener una vida acomodada.

Una de las personas que más ha cuestionado su estilo de vida es Magaly Medina. Durante su programa, la conductora de TV ha dejado en claro que ella no cree que ser influencer pueda pagarle todos los gastos en Dubái.

Incluso, Magaly Medina puso en duda que el hombre que aparece en la fotografía al lado de Stephanie Valenzuela y de espaldas, sea su pareja. Para la conductora, podría tratarse de cualquier persona y publicando ese tipo de fotografías, hace que se especule más en lugar de callar todas las críticas.

Magaly Medina sobre la vida de Stephanie Valenzuela

Pero eso no fue todo. Magaly Medina se lanzó con todo contra Stephanie Valenzuela y cuando hablaba del viaje que ella hizo a Dubái con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, enfatizó que ellos sí habían ahorrado.

"Pero a mí me ha costado el sudor de mi frente, por si acaso. A mí no me ha costado el sudor de mi poto", dijo Magaly Medina ante la sorpresa de sus panelistas, Janet Barboza y Mónica Cabrejos. Todo el set destalló en carcajadas.

Esto no ha sido del agrado de Stephanie Valenzuela. La modelo mandó un fuerte mensaje a Magaly Medina, pese a estar al otro lado del mundo. Vía Instagram, escribió: "Se le pidió retractarse, pero si la señora insiste vamos por lo legal. Si no le gustó Dubái, suerte en Canadá"

A través de una conversación vía Whatsapp, Stephanie Valenzuela aceptó que estaba con un príncipe de la realeza de Dubái y que por eso, él la consentía con algunos regalos que tenía todo el derecho de aceptar. Además, la modelo agradeció las muestras de cariño vía Instagram de sus más fieles seguidores.

Stephanie Valenzuela a Magaly Medina Stephanie Valenzuela a Magaly Medina

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.