El programa ‘Amor y fuego’ mostró algunos videos que muestran el preciso instante en el que Eleazar Gómez le pide matrimonio a Stephanie Valenzuela, antes de la brutal agresión de la que fue víctima la modelo por parte del actor mexicano.

En las imágenes, Eleazar Gómez le declara amor eterno a Stephanie Valenzuela y detalla los instantes de amor que vivió a su lado, antes de que sucediera el repudiable hecho que ha conmocionado no solo al Perú sino también a la farándula mexicana.

“Quieres pedirte si aceptas Stephanie Solange Valenzuela Yábar ¿Quieres ser mi esposa?” , se le escucha decir a Eleazar Gómez. Inmediatamente, Stephanie Valenzuela responde que sí y su une en un infinito beso.

El actor había preparado todos los detalles para su mágica noche. El hecho ocurrió en un fino restaurante de la ciudad y la postal estuvo acompañada de una decoración con rosas.

Stephanie Valenzuela: Difunden el video de la pedida de mano de Eleazar Gómez TROME (Video: Willax)

VECINOS HABLAN DE LA BRUTAL AGRESIÓN

Vecinos de la modelo peruana Stephanie Valenzuela en la exclusiva colonia Nápoles de Ciudad de México brindaron nuevos detalles de los momentos sucedidos luego del ataque cometido por el actor mexicano Eleazar Gómez.

En declaraciones brindadas en exclusiva para ‘Magaly TV, La Firme’, uno de los vecinos de Valenzuela, Miguel Ángel Lavin, contó como encontró a la peruana.

“Escuche como que alguien decía animal ‘ya no me golpees’, ‘háblale a la policía’, entonces dije 'Híjole hay conflictos de pareja, pero esto es otra cosa. Entonces salí inmediatamente, subo las escalares y ya me las encuentro”, afirmó.

Vecinos contaron detalles del ataque a Stephanie Valenzuela. (Magaly TV/La Firme)