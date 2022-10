SE VACILAN. Magaly Medina está en boca de todos luego que explotara y le respondiera fuerte a Gisela Valcárcel, incluso sacando del archivo sus más polémicas situaciones. Ante esto, la ‘urraca’ se hizo tendencia y los usuarios no dudaron en convertir sus más ‘picantes’ frases en stickers de WhatsApp.

“No te victimices porque no te queda”, “Jamás me pondré del lado de los infieles”, “ Eres una hipócrita”, “No sabes cómo llamar la atención”, “Eres una falsa” , “Eres una hipócrita”, fueron algunas de los comentarios de Magaly y que inmediatamente se convirtieron en stickers.

Los stickers de Magaly Medina en WhatsApp

MAGALY DUDA DE REPUTACIÓN DE GISELA

Magaly Medina respondió fuertemente a Gisela Valcárcel luego que la ‘señito’ le mandara un fuerte ‘misil’ en ‘El Gran Show’. La ‘urraca’ dedicó todo su programa a cuestionar la credibilidad de la ‘reina de la televisión’ y puso en tela de juicio la reputación cuando ingresó a las pantallas.

“Acá lo que se trata es de empoderar a las mujeres y tú no eres símbolo de nada, no te metas con mis anunciantes y tampoco con mi canal, porque allí vas a salir perdiendo. Mi historia de vida sí sirve de real ejemplo para que las mujeres sepan cómo salir adelante. Sin embargo, si recordamos tu historia de vida y cómo llegaste a la televisión y cómo trepaste a la televisión, no es precisamente ejemplo que ninguna niña o mujer pudiera seguir , y no te lo quiero recordar porque eso sí sería ofensivo para mi público”, sentenció.