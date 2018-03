Sully Sáenz: ¿cuál es el secreto para mantener una buena relación a distancia? [VIDEOS y FOTOS]

Sully Sáenz tiene un hijo, está casada y lleva su matrimonio sobre la base de la confianza y el respeto, pues su esposo Evan vive en Canadá y ella en Lima. Dice que está segura del padre de su hijo y lo mismo siente ella, porque jamás pondrían en riesgo a su familia.



Ahora, Sully Sáenz volvió a la televisión a través de ‘Trapitos al aire’ y confiesa que está ahorrando para comprarse su casa y establecerse con su pareja.



Estás en la conducción de ‘Trapitos al aire’, ¿cómo vives esta etapa en la pantalla?

Es muy emocionante, sobre todo ahora que salimos en vivo, se vive otra adrenalina, se siente la energía del público. Es un reto más grande, divertido y lo hacemos muy natural.



¿Cómo es la ‘química’ con Karla Tarazona y Melissa Klug?

Tenemos en común que somos madres, pero ellas son locas. A mí me dicen ‘la cucufata’, solo porque trato de poner un poco de orden.



¿Eres la seria del grupo?

No creo que sea seria, pero no tan atrevida como ellas. Tenemos una buena amistad dentro y fuera de pantallas, pues compartimos momentos, nos vamos a comer. Además, conozco a Joselito (Carrera) desde hace muchos años y se ha convertido en el engreído.



¿Puedes explicarme cómo es tu relación con Evan, tu esposo, que vive en Canadá?

Nadie entiende mi relación, ja, ja, ja. Bueno, nada es perfecto en esta vida. No es fácil tener un esposo que sea extranjero, cuando lo conocí no vi más allá de lo evidente (ríe). Nos enamoramos perdidamente sin saber los obstáculos que podríamos tener en el futuro. A él le va superbien en Canadá y a mí aquí, pero uno de los dos tiene que desistir.

Pero él estuvo viviendo aquí…

Claro, en un momento dejó todo y se vino para acá a vivir dos años. Tenemos una proyección: comprar nuestra casa y establecernos por completo.



¿Sería en Lima?

Lo tenemos que conversar bien.



¿Es una relación complicada?

No es que esté sufriendo tanto como otras personas creen. Lo principal es que tenemos una relación que se basa en la confianza y el respeto, sino no podríamos estar viviendo así. Por eso, él está segurísimo de que tiene su familia, no pondría en riesgo a su familia por nada del mundo, al igual que yo.



¿Cada cuánto tiempo se ven?

Nos vemos todos los meses. No es que nos dejamos de ver por temporadas, él viene o yo voy. La próxima semana estará aquí por 14 días, no podemos dejar de vernos por mucho tiempo… no es bueno para ninguno.



Porque dicen que amor de lejos, felices los cuatro…

Pero no es nuestro caso, como te dije, hay confianza y respeto. Por ejemplo, los padres de mi esposo estuvieron un año separados cuando eran jóvenes y no había Skype ni videollamadas, y se encuentran felices. Hay muchas parejas que sacrifican mucho, no es lo ideal, pero a veces toca…

La tecnología ayuda…

Claro. Evan sabe que no puedo pasar más de un mes sin verlo, yo lo necesito. Además, está Marcello, nuestro hijo que va a cumplir 4 añitos.



¿Confías en Evan?

Nunca he tenido dudas, ni problemas de celos. Nuestro único problema es querer apresurar las cosas para estar juntos. Evan es un chico tranquilo, no es de salir, hacemos videollamadas todos los días, sabe mi día a día y yo conozco todas sus actividades, a pesar de la distancia vivo con mucha tranquilidad, dedicada a mi hijo y al trabajo.



¿Eres muy independiente?

Sí. En los días que viene Evan he aceptado dos shows y me dice que trabajo mucho, pero no puedo rechazar el trabajo, me siento mal diciendo no, porque más adelante podría no tenerlo.



¿Has trabajado desde jovencita?

Claro. Si estuviese con un multimillonario no dejaría de trabajar, qué feo debe ser depender de un hombre, querer comprar una revista y estar pidiendo 20 soles al marido. Por ese lado, soy superorgullosa, no sé si es bueno o malo, pero tengo mis cosas gracias a mi trabajo.



¿Qué opinas de las chicas que solo buscan un esposo con dinero y se dedican al gimnasio y el shopping?

Quizás así son felices. Yo no podría ser feliz así, me deprimo si no estoy produciendo. En el fondo, creo que es porque no estoy para aguantar pulgas a nadie, el día que me haga algo, me saque la vuelta, qué se yo, pues a la primera me voy, pero no me quedo en el aire porque tengo mis cosas.

¿También fue así cuando estabas con Renzo Costa?

Siempre trabajé. No le estaba pidiendo cosas.



Pero tiene fama de ser un conquistador, de llenarte de regalos...

Solo los viajes, él no regala nada, es tacaño. En serio, no sé por qué le han hecho esa fama, y se lo he dicho, Renzo no compra nada, reconozco que sí invita a viajar, te pasea, ja, ja, ja.



¿Es cierto que se casaron por bienes separados?

Claro, y me fui con lo que tenía, que era mi carrito que compré con mis ahorros del anfitrionaje. Por eso, él me considera y hay una buen amistad, así como con su familia, porque saben que nunca quise aprovecharme. A mí me pareció perfecto casarme con bienes separados.

¿Evan entiende tu amistad con Renzo?

Sin problemas, porque allá la mentalidad es diferente, no es el típico hombre machista. No ve cosas raras ni malintencionadas, entiende que hay una verdadera amistad de años.



¿Ahora tu relación con Brunella Horna está mejor?

En su momento, malinterpretó las cosas y se creó un conflicto sin querer. No era mi intención pelearme con ella. Ahora veo que está enamorada de Richard (Acuña) y está en un buen momento.