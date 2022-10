Sully Sáenz vivió una historia de amor con el canadiense Evan Piccolotto, hasta que ambos decidieron divorciarse. Ella ha tenido rumores de citas en los últimos años, pero siempre lo ha negado o no ha funcionado. No obstante, ahora se le estaría involucrando con otro joven en Miami.

La modelo se encuentra disfrutando de las playas de Miami, hasta compartió un video en su cuenta personal de Instagram. No obstante, el portal de ‘Instarándula’ publicó una historia en donde ella estaba con un galán en el mismo lugar. De acuerdo con las imágenes, a la chica reality se le ve muy cerca al misterioso hombre.

Sully Sáenz estaría saliendo con un galán en Miami, según usuarios.

La historia del matrimonio de Renzo Costa y Sully Sáenz y cómo fracasó

Renzo Costa confesó el romance que vivió con Sully Sáenz cuando ella tenía 17 años. Ambos se conocieron en un instituto de inglés y él quedó enamorado de ella. “Yo ya la había visto y dije ‘qué linda es esta chica’, me retrasé en unos cursos y entonces fue el momento”, comentó.

Ambos se casaron, pero el matrimonio no funcionó. “Un poco menos que dos años duró, creo que me gusta estar soltero. Yo digo diferencia de caracteres, a mí me gusta salir y a ella no , los sábados se tenía que quedar en casa y mi cuerpo no quería”, explicó el empresario.

“Me llevo super bien, ella es mi amiga, la quiero mucho y estoy feliz que le vaya bien . Me siento orgulloso de ella y de haberme casado con ella”, finalizó.