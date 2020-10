¡UNA BENDICIÓN! Así calificó Sully Sáenz al hecho de que su hijo pudiera volver a escuchar gracias al implante que le colocaron como parte del tratamiento de la enfermedad de pérdida de audición que padece.

“Estuve en constante estimulación. hablándole bastante por el lado del implante y de pronto esto pasó. Me entendió y me respondió. Pudo ya escucharme por su implante”, comentó Sully Sáenz en un video que compartió en sus redes sociales.

Asimismo, la modelo se mostró más que contenta ya que, debido a la enfermedad, su pequeño hijo no podía escuchar por el lado izquierdo, confirmando así que el tratamiento está dando resultados.

Sully Sáenz llora de emoción porque su hijo escuchó gracias a implante - TROME (Instagram)

“Antes nunca podría hablarle por este lado porque no me escuchaba, no me respondía. Solo le hablaba por el lado derecho que es donde le quedaba algo de audición. Me parece increíble que pueda escuchar nuevamente por este lado”, agrega.

Sin embargo, Sully Saénz sorprendió a sus seguidores al revelar que su hijo perderá totalmente la audición del lado derecho, pero tiene la esperanza de que con el implante pueda salir adelante.

“Sé que llegará el día que pierda la audición del oído derecho también, pero saber que le queda esta opción de poder escuchar por su implante es una bendición”, precisó.

Sully Sáenz revela que su hijo será operado