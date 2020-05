Se pronunció. Sully Sáenz decidió salir al frente y terminar con las especulaciones, luego de que sus seguidores notaran que no estaba en Perú sino en Canadá. La modelo utilizó su cuenta de Instagram para explicar por qué viajó fuera del país en plena pandemia, a pesar de que las fronteras terrestres y áreas están cerradas.

“La vida nos pone pruebas. Tuve que venir con Marche a Canadá en un vuelo humanitario. Pocos saben, pero cuando mi hijito tenía 2 años me confirmaron que tenía hipoacusia bilateral (escucha menos de lo normal en ambos oídos). Pero lo que más me asustó fue que los doctores me dijeran que lo más probable es que sea degenerativo, que a los 5 años aprox perdería por completo la audición”, contó en sus redes sociales.

Sully Sáenz aseguró que sintió que el mundo se le venía encima y el corazón se le quebró en mil pedazos. “Se te vienen mil miedos en la cabeza: Podrá háblar con normalidad? Podrá tener una vida normal? Pero a pesar de como me sentía supe que Marche no tenía tiempo para mis miedos, y que necesitaba que su mamá actúe rápido con coraje sin parar hasta intentar lograr nuestros objetivos”, agregó en un extenso post de Instagram.

Según la modelo, su primer objetivo fue que su hijito comience a hablar, con ayuda de audífonos, terapia en su lengua materna y mucha estimulación. “Decidí que teníamos que quedarnos en Peru, ya que allí él podría tener terapias de lenguaje en español todos los días de manera intensiva”, explicó.

Sully Sáenz reveló que, gracias a Dios, su hijo ya tiene seis años y empezó a escribir y leer desde los cinco, aunque las malas noticias llegaron en marzo de este año. “Me confirmaron que había perdido la audición del oído izquierdo, debía de ponerse un implante cochlear en ese oído y había que hacerlo lo antes posible”, contó.

Finalmente, decidieron que el pequeño debía operarse en Canadá, por lo que viajaron hasta el país del norte y vienen esperando por la intervención. “Tengan siempre mucha fe y coraje, depende mucho de nosotras para que ellos salgan adelante”, aconsejó para otras mamás en su situación.

