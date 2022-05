La historia de amor entre Renzo Costa y Sully Sáenz no tuvo un final feliz. El empresario conocido a nivel internacional por su marca de carteras de cuero ha tenido diferentes amores en su vida, sin embargo, solo con una persona contrajo matrimonio y esa fue la exchica reality Sully Sáenz.

Hoy en día, la popular ‘Gatita Sully’ ya tiene una familia al lado del hijo, fruto de su amor con un canadiense , mientras que Renzo Costa aún no oficializa un romance, pese haber sido captado en varias oportunidades con mujeres. Aquí te contamos la historia de amor de ambos personajes de Chollywood.

¿Cómo conoció Renzo Costa a Sully Sáenz?

En el año 2019, Renzo Costa brindó una entrevista al programa de Andrea Llosa y reveló cómo conoció a la entonces modelo Sully Sáenz. Según confesó, vio por primera vez a la exchica reality de ‘Esto es Guerra’ en un instituto de inglés cuando ella tenía aproximadamente 17 años.

“ Yo ya la había visto y dije ‘qué linda es esta chica’, me retrasé en unos cursos y entonces fue el momento . Ella tenía 17, yo era mucho menor también, después de conocerla ella empezó a incursionar en el mundo de la tele”, detalló en televisión.

El empresario tuvo palabras de elogio para Sully Sáenz al remarcar que se siente orgulloso de haberse casado con ella por todo lo que representa en su vida. Incluso confesó que tienen una bonita amistad.

“ Me llevo super bien, ella es mi amiga, la quiero mucho y estoy feliz que le vaya bien. Me siento orgulloso de ella y de haberme casado con ella . Cada una me ha aportado y me ha dado momentos muy felices”, recalcó.

¿Por qué terminó su matrimonio?

Tras dos años de matrimonio, Sully Sáenz se presentó en el programa de Magaly Medina para confesar que su romance con Renzo Costa había llegado a su fin. Según explicó, hizo lo posible por salvar su unión, pero que pese a ello, le tiene un gran cariño.

Por su parte, el hombre de los cueros terminó por confesar que todo cambió cuando se casó con Sully, pues ella prefería no salir de fiesta, mientras que él era más liberal.

“Un poco menos que dos años duró, creo que me gusta estar soltero. Yo digo diferencia de caracteres, a mí me gusta salir y a ella no, los sábados se tenía que quedar en casa y mi cuerpo no quería . Ahí me di cuenta que en el matrimonio se cambia el chip”, puntualizó.