Sully Sáenz visitó este jueves el set de “En boca de todos” y se pronunció sobre las imágenes difundidas por “Amor y Fuego” donde se le ve junto a Joselito Carrera en una situación comprometedora.

Tula Rodríguez, quien también estuvo en la reunión donde fueron captados Joselito y Sully, le pidió a la modelo que explicara lo que había pasado.

“Amiga, perdóname. Ayer salí por un evento y me empezaron a preguntar de la parrilla que tuvimos el fin de semana, y la verdad, estaba media desentendida. Me pueden explicar qué ha pasado, por favor”, interrogó Tula Rodríguez a Sanz.

“Estuvimos juntas, entre amigos, pasándola espectacular y han salido unas noticias que te están vinculando directamente con Joselito. Que hasta yo me río, perdóname. Qué tienes que decir al respecto”, acotó.

Sully negó tener un romance con Joselito, a quien solo considera su amigo. “Yo la verdad que me he reído, todos nos hemos reído. Para todos los que hemos estado en esa reunión y para los que nos conocemos, eso no es un ampay. Joselito es mi pata de tantos años, hemos conducido juntos, obviamente hay una confianza mutua, de amigos. Lo que han visto fue chacota”, puntualizó.

Finalmente, Tula tomó la palabra para hacer un pedido especial: “Por favor, de verdad, no lo digo porque seamos amigas. Aquí lo único que hay es amistad, cariño y respeto. No soy dueña de la verdad, pero puedo dar fe que entre Joselito y Sully solo hay una amistad porque si pasaría lo supiéramos. Estábamos ahí”.

