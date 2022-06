Susan Cristán, más conocida como la ‘Chola Puca’, estuvo este jueves en América Hoy y recordó los duros momentos que tuvo que pasar antes de separarse del padre de su hijo, Pablo Sánchez, quien la maltrató psicológicamente durante su primer y único año de matrimonio.

Janet Barboza le recordó que el sujeto no solo la violentó a ella, sino también a su madre. “Estás tocando un tema muy fuerte... yo hasta el día de hoy le pido perdón a mi mamá. No sé qué me pasó, no hay excusa para aguantar tanto... hasta el día de hoy le pido perdón a mi mamá por permitir que esta persona la trate mal. No me va alcanzar la vida para pedir perdón y si me estás viendo mamá te pido nuevamente perdón y gracias por estar conmigo cuando más lo necesitaba”, acotó la actriz cómica quebrada por el llanto.

Además, aseguró que puso de excusa a su hijo para no terminar con la relación antes. “Yo tengo una familia muy convervadora, vengo de la sierra, mi mamá es casada hace muchos años. El único consejo que les puedo dar es que si ya tocan algo que tú amas, a esa persona que te ha dado la vida... ya no”, indicó Susan Cristán.

En ese momento, la psicóloga Lizbeth Cueva intervino y le recomendó no cargar con tanta culpa. “En esos momentos tú tenías otros conceptos del amor, no tenías el vagaje que tienes ahora. Tenemos que pasar por estas experiencias, porque este camino doloroso te llevó a tener a tu hijo maravilloso. No cargues con esa culpa, tu mamá va entender, lo importante es que no repitas los errores del pasado, ya aprendiste, déjalo ahí, no cargues con esa mochila ”, le dijo la especialista.

Chola Puca se quiebra y pide perdón a su mamá

TE PUEDE INTERESAR

‘Al fondo hay sitio’ estrenó primer capítulo de su novena temporada y los memes estallaron en redes sociales

Jessica Newton se molesta EN VIVO por rumores sobre su hija y el Miss Perú 2021: “No sé qué cosas estén tomando”

Erick Elera sobre demoledor rating de AFHS: “Esperaba bastante menos”