“Yo recuerdo que Jaime Bayly dio mi número de teléfono al aire, por fastidiar, porque era terrible. La gente me llamó a mi casa para preguntarme si podía concursar. Estaba tan metido el programa en los televidentes que cuando caminaba por la calle la gente quería que le regale cosas”, contó.

Por ‘Fantástico’ pasaban los artistas del momento.

Los invitados eran todos los importantes de ese momento. Estuvo Ricky Martín con ‘Muñecos de papel’, Alejandra Guzmán, Yuri. Te voy a contar una anécdota de Alejandra Guzmán. Ella cantó en vivo en el programa, fue con sus bailarines, hizo todo su show y cuando me tocó hablar con ella, dijo: ‘No, no, que esa gigantona se vaya más allá porque se me va a ver muy chaparrita’.

¿Qué hiciste?

Nada, me tuve que alejar. Igual me pasó con Yuri.

¿Es cierto que Rocky Belmonte tenía como 300 ternos?

No, eran 400 (risas).

Entonces, sí existían

Sí, claro. Cada uno de nosotros tenía un auspiciador que lo vestía. Trabajábamos de lunes a viernes con diferentes vestuarios y un vestuario a la semana se quedaba con el artista. ¿Cuántas semanas tiene el año?, ¿cuántos años trabajó? a parte de algunos eventos oficiales, extraoficiales que podrían haberle regalado el terno. El problema de Rocky es que lo haya contado y no haya dicho: ‘Los tengo, pero los regalo, los vendo’, pero salir en televisión a decirlo sonó muy vanidoso y, bueno, él pago fuerte esa metida de pata.

SUSAN LEÓN : ESTUVE A PUNTO DE CASARME, ME ASUSTÉ Y ME FUI

Susan León se sometió a un divertido confesionario y contó que siempre quiso ser artista, se escapó del colegio para pasear por la Avenida Larco, estuvo a punto de casarse, pero se asustó y se convirtió en la ‘Novia fugitiva’.

De niña eras...

De niña era artista. Me subía encima de la maleta y cantaba las canciones del momento.

¿Te escapaste alguna vez del colegio?

Claro, ja,ja,ja…me fui a pasear a la Avenida Larco con mi mejor amiga y nos suspendieron dos días.

Te gusta seducir o que te seduzcan.

Las dos cosas. Es un juego y hay que jugarlo.

¿Duermes en traje de Eva?

No, que frío.

¿Te consideras una mujer sexy?

Sí.

Alguna vez estuviste a punto de casarte.

Sí, me asusté y me fui. Has visto la (película) ‘Novia fugitiva’, esa soy varias veces.

