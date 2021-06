Susan León se sometió a un divertido confesionario y contó que siempre quiso ser artista, se escapó del colegio para pasear por la Avenida Larco, estuvo a punto de casarse, pero se asustó y se convirtió en la ‘Novia fugitiva’

Susan, ¿cuál es tu nombre completo?

Susana María de los Milagros León Cavassa.

¿Dónde naciste?

En Lima

¿Cuál fue tu primera chamba?

Con mi abuelo en la farmacia. Le ayuda a envolver los medicamentes y en la caja, era muy chiquita estaba en primaria.

¿Qué querías hacer de niña?

Diplomática y artista.

¿Actualmente estás leyendo un libro?

Estoy leyendo mis cursos de la maestría, ‘El gobierno electrónico al 2021’.

De niña eras...

De niña era artista. Me subía encima de la maleta y cantaba las canciones del momento.

¿Te escapaste alguna vez del colegio?

Claro, ja,ja,ja…me fui a pasear a la Avenida Larco con mi mejor amiga y nos suspendieron dos días.

¿Qué prefieres bailar o cocinar?

Bailar.

¿Qué es la televisión para ti?

Un espacio de comunicación. Un espacio para decir tus ideas, también es popularidad.

LEE TAMBIÉN : Susan León: La pandemia se llevó a Osvaldo Cattone

¿Extrañas la televisión?

No.

Te gusta seducir o que te seduzcan.

Las dos cosas. Es un juego y hay que jugarlo.

¿Duermes en traje de Eva?

No, que frío.

¿Te consideras una mujer sexy?

Sí.

Alguna vez estuviste a punto de casarte.

Sí, me asusté y me fui. Has visto la (película) ‘Novia fugitiva’, esa soy varias veces.

¿Cuál es tu placer culposo?

Comer chocolate, bastante.

Susan León cuenta que se escapó del colegio y la suspendieron

Tu mayor temor es...

Creo que una enfermedad que me deje sin capacidad de poder trabajar, pero no le temo a la muerte.

El peruano es...

El peruano es ingenioso, sabe salir adelante como sea. Y también es juerguero.

¿Te arrepientes de algo?

No, nada. Todo ha sido parte de mi proceso de vida.

¿Cuál es la frase con la que te identificas?

Hay que ser feliz todos los días de nuestra vida.

SUSAN LEÓN ESTRENA MONÓLOGO

La actriz Susan León contó que en su monólogo ‘Empoderada Yo?’ donde se burla de todas las etapas de su vida y también lanzará un programa por su página oficial.

“‘Empoderada Yo?’ es un monólogo que yo escribí, divertido, simpático, que habla un poco de mí, de lo que creemos que somos las mujeres empoderadas, porque en el fondo no sabemos si lo somos o no. Es un cuestionamiento sobre eso”, afirmó.

¿Está inspirado en una historia personal?

Está basado en todo lo que pasamos las mujeres, hablo de que no debemos juntarnos con personas tóxicas y también me burlo de todas las etapas de mi vida.

¿Es una catarsis?

Claro, es lo mejor. Yo lo escribí, yo misma me burlo de mí. Vamos a estar 6 fechas y esperemos que nos vaya bien.

TE PUEDE INTERESAR :