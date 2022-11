Susan León regresa a las tablas con la obra ‘Soltera, casada, viuda y divorciada’, y asegura que no necesita un hombre a su lado para ser feliz.

“Yo soy la divorciada, aunque nunca me casé. Esta obra es una comedia, pero también es una especie de denuncia de cómo se siente la mujer en la sociedad actual, del machismo, de los sacavuelteros, de las relaciones tóxicas. Un poco que nos desfogamos”, afirmó Susan, quien contó que estrenan el sábado 5 en el Teatro Barranco.

Les sacan la mugre a los hombres.

Un poco, así que todas las mujeres se sentirán identificadas. La parte más importante de la obra y la que más me gusta es que al final todos los hombres son iguales por más que los quieran poner en un altar. Hablamos de que los domingos ven todo día fútbol, que adoran más a su carro que su propia esposa, qué piensa más con la de abajo que con la de arriba ja, ja, ja. Entonces, de alguna manera es gracioso todo lo que decimos.

También tocan en la obra un tema tan importante como el feminicidio.

Exacto. Lo que vivimos es terrible. Como mujeres tenemos que darnos cuenta y saber que cualquier indicio de violencia, no sólo física, hay que alejarse. Si te llama demasiado, si te está acosando, te dice que le mandes fotos y muchas mujeres caen en eso.

¿Alguna vez has vivido una relación tóxica?

En algún momento creo que todas las mujeres hemos permitido cosas por amor. Al final, la mujer tiene derecho a ser feliz con hombre o sin hombre. Yo soy una mujer que mi felicidad no está en función a un hombre, mi felicidad está en función de mi autoestima, de lo que yo me quiero, en crecer como persona, empresaria. Si en el camino encuentro a alguien que me acompañe, genial. No debemos permitir que nadie nos haga sufrir, llorar, que nadie te controle y no te deje seguir con tus sueños.

Elenco de 'Soltera, casada, viuda y divorciada"

Sigues soltera...

Sí, porque me valoro, porque me quiero mucho. La vida te da la oportunidad de escoger lo que tú quieres. Algunos pueden haber escogido casarse, tener hijos o qué sé yo. Pero nadie sabe lo de nadie, entonces uno puede tener, aparentemente, un matrimonio feliz con un hombre regio en todos los aspectos y después de 10 años salta la pus. Lo importante es que la mujer sea feliz, que ella escoja su felicidad.

SOLTERA, CASADA, VIUDA Y DIVORCIADA

Tras el gran éxito de ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’, Teatrópteros presenta una comedia del dramaturgo argentino Román Sarmentero en respuesta a la obra de los hombres titulado ‘Soltera, casada, viuda y divorciada’, que se estrena el sábado 5 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Barranco.

Esta obra es dirigida por Juan Carlos Díaz Therán, quien nos presenta a Susan León, en su regreso al teatro, como la divorciada, Tatiana Rodríguez es la soltera; Milagros Morales, la viuda y Lizeth Mendieta, la casada. Ellas estarán acompañadas de Mario Rengifo y Alexander Ugalde.

La obra aborda desde el humor los cuatro estados civiles, reflexiones acerca del rol de la mujer en la sociedad. Sarmentero decidió escribir una nueva comedia en la que describe las luchas y los derechos de las mujeres, a veces opacados por el machismo.

‘Soltera, casada, viuda y divorciada’ con Susan León, Tatiana Rodríguez, Lizeth Mendieta y Milagros Morales, va los sábados 8.00 pm y domingos a las 7.00 pm del mes noviembre en el Teatro Barranco (Avenida Grau 701). Entradas a la venta en Joinnus.com.

