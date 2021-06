Susan León ha sido, por años, el sueño de miles de hombres y marcó una época desde su aparición en el ‘Miss Perú’, ‘Fantástico’, ‘Una noche con Susan’, producciones como ‘Pisco Sour’ y sus sensuales fotos en revistas y calendarios. Otrora símbolo sexual de toda una generación, hoy Susan está alejada de las cámaras de TV, dedicada a la enseñanza, la escritura y los deportes.

¿En qué anda Susana María de los Milagros León Cavassa (Lima, 1968)? Hay muchas preguntas que hacerle e Susan León. ¿Extraña las cámaras? ¿Cómo surgió la idea de los calendarios? ¿Por qué dejó de hacerlos? ¿Cómo recuerda los noventas en los que era la mujer más deseada de todo un país? La buscamos y hablamos con ella.

Susan, no se te ve mucho, ¿Qué ha sido de tu vida?

Soy titulada de maestra, hago terapia Gestalt. Estoy metida en el deporte, siempre me ha gustado, es parte de mi vida. Soy maestra de yoga, de Chi Kung y Tai Chi. He participado en concursos internacionales, en las grandes ligas del deporte. También he escrito un monólogo ‘Empoderada, ¿Yo?’ porque no somos empoderadas desde que nacemos, no hay forma. Mi vieja era empoderada, yo hacía lo que ella decía. Me cuestiono que es ser empoderada, pero todo en broma, en burla.

Tú eres la pionera de los calendarios, pero la foto con la rosita en el ‘derriere’ causó todo un escándalo.

Bueno, los calendarios vienen a raíz de la foto de la rosita, que ahora con todo lo que vemos en redes parece una foto familiar.

¿Cómo nació la famosa foto de la rosita?

Salió de una reunión de amigos, porque el fotógrafo y el maquillador son mis amigos, y dijimos ¿dónde vamos a poner la flor? y la pusimos en las cuatro letras. La revista se vendió en un día y medio en todo el Perú.

¡Fue todo un ‘boom’!

Fue el escándalo nacional, porque la conductora de televisión se había puesto la rosa ahí. A mi llamaban de muchas empresa, marcas importantes para hacer calendarios. Entonces, dije: “Si tanto me llaman para hacer fotos, mejor contrato al fotógrafo, las luces y hago el paquete completo”, y así nació mi productora.

¿Cuántos calendarios hiciste?

Hicimos siete, desde el 94 hasta el 2000. En el 200 dije “ya no más” porque quería hacer otras cosas. Lo cambié por otras cosas que me gratificaron mucho más. Ya no quería seguir con esa imagen de chica sexy, la gente creía que yo dormía con baby doll rojo. Eso no podía ser, es mentira, yo tengo mis medias de felpa ja, ja, ja.

¿La foto de la rosita marcó una época?

Es una época que disfruté, en la que fui el ‘sex symbol’ y todo eso. Pero funcionaba, tanto así que hice siete calendarios. Definitivamente la gente lo compraba, sobre todo las esposas, las señoras venían y me decían ‘dedícaselo a mi esposo’, eso era lo más simpático. Tenía mi público.

Se vendía muy bien.

Era una producción muy linda. No solo era la chica que se paraba y enseñaba sus curvas, ahora en Instagram te lo dan gratis y no solo las curvas. En cambio, lo mío era un trabajo y tenías que pagar por esa inversión.

¿Le hacías Photoshop a las fotos?

No, era diferente. Si hacíamos un Photoshop demoraba mucho, era muy pesado, muy caro. Era todo un presupuesto adicional y tratábamos (de que las fotos) sean lo más natural posible porque si no se incrementaba mucho el costo. Al final era un negocio.

Además, recuerdo que eran temáticos.

Hicimos un calendario ecológico donde estaba Machu Picchu. Nos fuimos a Trujillo, Cajamarca, a la selva. Viajamos a muchos lugares bonitos. Entonces, toda la producción fue espectacular. Son para mí unos calendarios de primera, lindísimos. Incluso hicimos una producción en México. Todo era A-1 y la gente lo consideraba así, lo esperaba. Todos los calendarios tenían el sello de Susan León.

