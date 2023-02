La cantante Susan Ochoa unirá su voz a la de Amy Gutiérrez y Ruby Palomino en un concierto donde se fusionarán la balada, el rock y la salsa para rendirle un homenaje a la mujer en su día.

“Será una noche inolvidable porque por primera vez cantaremos las tres juntas, reunimos diferentes géneros musicales con lo mejor de nuestros repertorios. Disfruto muchísimo cantando con Ruby y Amy porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos llevamos muy bien”, cuenta Susan Ochoa, quien asegura que esta será una noche de música y empoderamiento.

“Yo le canto a la mujer buscando que ella venza sus miedos y empiece a cumplir sus sueños, bajo mi propia vivencia puedo decir que, con perseverancia, disciplina y mucho trabajo, los sueños sí se cumplen”, añadió Susan.

Por su parte, Amy Gutiérrez comenta que las tres son chiquitas ‘pero poderosas’.

“Es la primera vez que estamos juntas y estoy muy contenta de compartir escenario con ambas porque existe una química muy bonita entre nosotras, hay hermandad. En este concierto llamado ‘Mujeres’ habrá mucho nivel vocal y musical, además de diversidad de estilos y géneros. Somos tres mujeres chiquitas pero poderosas”, afirmó.

“Este 8 de marzo les recordaré a las mujeres que debemos creer en nosotras mismas, enfocarnos en ser mejores cada día, no debemos rendirnos frente a nada ni nadie”, agregó.

Por último, Ruby Palomino asegura que será un concierto inolvidable.

“Será increíble porque habrá música para todos los gustos, las tres somos muy versátiles con los géneros musicales. Además, existe mucha admiración mutua. En este concierto llegamos a celebrar a la mujer peruana, a esa mujer cuya fortaleza radica en el amor por su familia y por ella misma”, señaló.

‘Mujeres’ se llevará a cabo este miércoles 8 de marzo a las 9:30 de la noche, en el Centro de convenciones Bianca, en Barranco. Las entradas ya están a la venta en Teleticket. https://teleticket.com.pe/evento/mujeres

Amy Gutiérrez junto a Sergio George: “Que Yahaira Plasencia no se ponga celosa

Amy Gutiérrez no ocultó su emoción por trabajar al lado del afamado productor musical Sergio George y descartó tener alguna rivalidad con su colega salsera Yahaira Plasencia; sin embargo espera que ‘La Reina del Totó’ no se ponga celosa de compartir trabajo al lado del destacado productor de las estrellas, con quien acaba de lanzar la nueva canción “Hasta Mañana” junto a ‘You Salsa’.

“Trabajar con Sergio George es un sueño para mí y estoy muy emocionada con esta canción ‘Hasta Mañana’, espero que guste mucho a todos y que la bailen en todos los lugares. No creo que Yahaira se ponga celosa, no tengo ninguna enemistad con ella y además Sergio es un gran profesional que sabe brindar su talento a todos. Sabe trabajar con estilos diferentes y por eso es productor de varias figuras musicales a nivel internacional”, comentó Amy que esta nueva canción se la dedica especialmente a las personas que en algún momento de su vida no confiaron en ella.

TE PUEDE INTERESAR: