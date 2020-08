Susan Ochoa, ganadora de dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar, contó que estos meses que estuvo alejada del escenario la hizo de Cupido con sus fans.

Durísimos estos tiempos, los artistas han sido los primeros en bajar del escenario por la pandemia.

Así es. En enero ya tenía mi programa con presentaciones a nivel nacional y en el extranjero, pero la pandemia nos dejó a todos helados.

¿Y qué hiciste para generar ingresos?

Bueno, como todos mis compañeros me reinventé. La hice de Cupido con mis fans, me escribían diciéndome que se habían peleado con la novia, el novio, que el encierro les ‘pasó la factura’. Entonces me pedían que hiciera un vivo con ellos para convencer a sus parejas y ahí se contentaban. Ha sido muy bonito.

¿Te pasó lo mismo con tu esposo?

Te soy sincera, cuando dijeron que estaríamos encerrados dije: Ay Dios, voy a terminar odiándolo, ja, ja, ja…. Y, la verdad, ha sido todo lo contrario. Estamos más tiempo con nuestros hijos, él me apoya mucho. Claro, tenemos momentos buenos y no tan buenos, pero siempre buscamos el equilibrio para seguir adelante.

Ahora se te ve figurita...

Hermana, no es magia, ha sido la manga gástrica que me hizo el doctor Layme. Tenía prediabetes, ahora me siento sana y me veo mejor. He perdido 17 kilos de peso.

Hoy lanzas tu nueva canción y mañana ofreces tu primer show virtual...

Sí, mi tema ‘Confesión de amor’ lo lanzaré por mi canal de YouTube y mañana sábado estaré con mi banda en un escenario, sin público, con todas las medidas de seguridad, ofreciendo mi concierto. Las entradas las pueden adquirir a través de Joinnus y la transmisión será en Joinnus Live. (C. Chévez)