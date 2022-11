Susan Ochoa confiesa que pasa por uno de los mejores momentos de su vida, se siente una mujer plena, está enamorada de ella misma y no se deja pisar el poncho por nadie. Ahora asume un nuevo reto como conductora de ‘Aquí todo se puede’, pero aclara que no dejará de lado la música.

Susan, has hecho una pausa en la música...

Yo no tengo pausita para nada, aquí vamos con todo. Voy a la par de este sueño que realmente lo he venido deseando desde hace muchísimo tiempo. La música es lo que me mueve y ha sido siempre mi libertad, el espacio donde me he sentido libre, total, plena y ahorita estoy aprendiendo.

¿En tus canciones seguirás sacándole la mugre a los hombres?

Es que se portan mal. A veces veo ‘Andrea’ y digo ‘¿por qué son así?’, pero también hay hombres que se portan bien, que son buenos padres, hombres y para ellos mi aplauso, mi respeto.

Cómo está tu corazón, ¿estás soltera o con pareja?

Estoy soltera, casada, viuda, divorciada, amarrada de todo, ja, ja, ja. De todo un poco.

Ahora dicen que uno ‘está soltera, pero no desatendida’...

Yo la verdad estoy completa, feliz con el amor de mis hijos. No pienso ahorita en otra cosa.

¿Estarías con un chibolo, con un ‘colágeno’ como se dice?

Yo estoy tranquila, disfrutando de mí. Me siento plena, contenta y feliz.

¿Has encontrado un equilibrio en tu vida?

Claro que sí. Aunque todavía tengo muchos sueños y metas por cumplir, pero todo poquito a poquito.

Y ahora que estás soltera, ¿hay algún galán?

No, nada. Yo soy de las personas que piensa que la mujer que tiene niños pequeños, como es mi caso, se tiene que enfocar en ellos por tantas cosas que pasan. Ellos abarcan todos mis sentimientos, mi corazón y mi tiempo también.

No hay un ‘cariñito’, un ‘saliente’...

Nada de pensar en otras cosas. Además, no siento que me falta algo.

¿Para ser feliz no necesariamente hay que tener pareja?

Por supuesto, yo estoy enamorada de mí y de mis hijos.

Y ahora que estás conduciendo un programa y tienes conciertos, ¿cómo haces con el cuidado de tus hijos?

Gracias a Dios tengo el apoyo del papá de mis niños, siempre ha estado ahí, trabajo con él, siempre está pendiente de todo lo que me pase, de lo que pase con sus hijos también.

¿Tienen una buena relación?

Nos llevamos muy bien. Estamos tranquilos, los dos entendemos que nuestra prioridad son nuestros niños. En todo momento estoy con él, no hay problema. Es un buen papá.

SU PASO POR LA GRAN ESTRELLA: LA PASÉ GENIAL

Hablando de otro tema, te quedó un sin sabor por lo que pasó en ‘La gran estrella’. Vimos que tuviste algunos encontronazos...

No, nada. La pasé genial, muchos tal vez lo tomaron así. Yo soy sincera, cuando me siento mal, pues me siento mal y lo digo, pero esta vez en ‘La gran estrella’ me sentí cómoda.

Sin embargo, tuviste un intercambio de palabras con Yahaira Plasencia y hasta con Sergio George...

Yo dije lo que pensaba de buena manera sin faltar el respeto, nada es personal para mí. He disfrutado cada momento y una cosa trae a la otra. Yo creo que ahí también me vieron, si no hubiese ido, quizá no estaría ahora conduciendo ‘Aquí todo se puede’.

Pero también eres un poco picona...

Ja, ja, ja. Mira, yo tengo defectos, no soy perfecta, pero cuando tengo que defender algo, mi posición al menos, lo hago con respeto. Siempre voy a decir lo que pienso.

No te dejas pisar el poncho...

Jamás, nunca, por nadie. Estoy para aprender, sí, pero no para que me pisen el poncho, nadie. Pero siendo sinceros, quizá si no hubiese estado en ‘La gran estrella’ esto tampoco estaría pasando. Yo tomé la invitación con mucho cariño y lo disfruté. Sí, es verdad, di mi punto de vista, a algunos les pareció, a otros no.

Fuiste firme en lo que sentías.

Así tiene que ser. Yo no voy a cambiar por nadie. Uno tiene que ser íntegro con lo que uno piensa, siente y cree, y ahora estoy en la conducción de un programa que quiere unir familias.

Y ahora te lanzaste a la piscina como conductora...

Me lancé con todo. Es un reto para mí formar parte de este programa tan bonito que busca ayudar todos esos emprendedores que nunca se rinden. Nosotros los vamos a divertir y sorprender.