La reconocida cantante chiclayana Susan Ochoa, ha demostrado su gran talento para conducir el programa ‘Aquí todo se puede’ junto a Ismael La Rosa en ATV. Ahora ella está enfocada en el lanzamiento de su tema musical, en revivir la llama del amor con su pareja y en incursionar en el mundo de la actuación.

Susan, ¿cómo te sientes conduciendo un programa?

Feliz. Tomé este reto con mucha responsabilidad y cariño, es un sueño que estoy cumpliendo, siempre decía en voz baja ojalá tenga la oportunidad de conducir un programa. Mi perseverancia y tenacidad me han ayudado mucho a demostrar que yo puedo cumplir mis metas en la vida.

Entonces, estás como pez en el agua…

Exacto, este programa tocas mis fibras internas porque son peruanos valientes buscando hacer realidad sus sueños. La verdad que me emociono con cada caso y a veces hasta lloro (suspira). Agradezco a Dios y a la familia de ATV por darme esta oportunidad.

¿Qué tal la química con tu partner (Ismael La Rosa)?

Lo vacilo bastante, pero siempre con respeto y cariño. Él es un tipazo y cada día aprendo de él.

Eres chiclayana, seguro extrañas tu tierra.

Mi familia vive allá, yo fui la única que se quedó en Lima. Por el trabajo y los concursos de canto me quedé a guerrear aquí. Me daba miedo al inicio, pero luego decía, si no lo intento no sabré qué pasa. Me he sentido sola muchas veces, no tenía a quién contarle mis cosas.

¿Qué le dirías a tu yo de hace años?

Que valió la pena todo nuestro esfuerzo, que nuestras lágrimas no fueron en vano y que ahora estamos logrando lo que anhelábamos.

¿Te hacen bullying por tu estatura?

Hasta ahora me hacen bullying, pero tengo correa ancha y la frente bien en alto. Algunas personas malintencionadas tratan de bajonearme diciéndome que no tengo presencia, no les hago caso. Soy chiquita y poderosa a mucha honra. Yo avanzo con mi esfuerzo, tenacidad y buen corazón.

Milena Warthon nos representará en Viña del Mar este año, ¿qué consejo le darías?

Hablé con ella hace unos días y le dije: Perú va a ganar ja, ja, ja. La verdad es que no es fácil pararse en ese escenario porque asusta y da nervios, pero sé que Milena lo hará bien. Solo tiene que estar segura de sí misma y vivir intensamente ese momento. Le deseo todo lo mejor.

Para ti La Voz Perú fue…

Una oportunidad para crecer, además me abrió puertas. Estoy muy agradecida con el programa.

Estás viviendo una luna de miel con tu pareja (Edgar Ferrer) …

Ja, ja, ja. Por el momento no nos casaremos. Ahora estamos tratando de enamorarnos nuevamente, de recuperar la relación. El trabajo y los hijos hizo que nos olvidáramos de nosotros, todo se volvió rutinario y los detallitos desaparecieron. Ahorita estamos tratando de salvar nuestro hogar.

¿Te gustaría incursionar en la actuación?

¿Cómo sabes cuáles son mis sueños? Ja, ja, ja. Me encantaría ser actriz, voy a seguir clases de actuación a ver si Michelle Alexander me ve y me convoca para sus producciones (risas).

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Estoy componiendo una canción de amor, ya prontito saldrá.

¿Qué consejos les darías a las mujeres?

Hay que vencer nuestros miedos, ser aguerridas y no dejarnos minimizar por nadie. Somos mujeres fuertes, inteligentes y trabajadoras.

Hoy le cantarás al amor…

Sí, estaré en el Teatro Plaza Norte de Independencia. Será un gran concierto previo al Día del Amor y la Amistad. Me acompañará Sebastián Landa (José Feliciano de Yo Soy). ¡Los espero!

