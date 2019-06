Susan Ochoa reaparece en Instagram tras renunciar a 'El artista del año' y envía este mensaje | VIDEO

¡Volvió! Susan Ochoa se ubicó esta semana en el ojo de la tormenta tras su renuncia a 'El artista del año ' luego de acusar a su conductora, Gisela Valcárcel , de haberla humillado en vivo durante el último programa.

En un video, la cantante indicó que se sintió minimizada y que quisieron enfrentarla en la competencia . Susan Ochoa no aparecerá en el reality y sus fans respaldan su decisión.

Tras lo sucedido, Susan Ochoa reapareció en Instagram para publicar un video de lo que fue su participación y triunfo en el Festival de Viña del Mar 2019, donde se llevó dos Gaviotas de Plata por su interpretación.

"Gracias por todos los momentos bonitos que viví @elfestivaldevina gracias por hacerme recordar ahora😭 y no solo esos lindos momentos!!! si no también ese enorme abrazo cálido y ese beso que me brindó la alcaldesa Virginia Reginato 😘 Gracias Chile por todo el Cariño y Respeto

Que desde el primer día que llegue a ustedes me hicieron sentir ❤😌❤", escribió Susan en su Instagram.

Susan Ochoa reaparece en Instagram Susan Ochoa reaparece en Instagram

GISELA RESPONDE EN INSTAGRAM



Luego de la polémica acontecida la última semana por el enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y la ganadora de Viña del Mar, Susan Ochoa , la popular conductora de E l Artista del Año utilizó su cuenta de Instagram para mandar un peculiar mensaje.



Aunque no dijo para quién iba dirigido, muchos tomaron sus palabras como una indirecta para Susan Ochoa, quien hace unos días renunció a El Artista del Año tras asegurar que se sintió humillada por Gisela Valcárcel.



"Ante personas que no escuchan y que piensan que solo lo que ellos dicen es lo correcto, tu actitud más productiva es el respetuoso silencio" , fue el texto que compartió La Señito en su cuenta de Instagram.