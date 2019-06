Santi Lesmes arremete contra Susan Ochoa y asegura que es un 'lobo vestido de cordero' | FOTOS

Santi Lesmes , jurado de 'El Artista del Año' , arremetió contra Susan Ochoa y la calificó de ‘diva’ tras renunciar al reality de canto y baile indicando que se sintió humillada por Gisela Valcárcel , quien habría minimizado su triunfo en 'Viña del Mar'.



“Es la salida más cobarde que ha podido tener ella. Susan Ochoa es un ‘lobo con piel del cordero’. No soportó perder el versus con Daniela Darcourt ni ir a sentencia. No es la única peruana que ha ganado dos gaviotas. Ella se cree más artista de lo que es, se cree diva, pero no es el artista del año. No actúa y no baila”, indicó Santi Lesmes.

Susan Ochoa comunicó su decisión a través de las redes sociales donde indicó que se sintió humillada por el programa de Gisela Valcárcel.



"Doy un paso al costado y el motivo es por lo que todos escuchamos. El sábado me sentí muy mal, sentí que he sido humillada, que mi trabajo no había sido nada con las palabras de Gisela. Mi triunfo me costó sacrificio, las gaviotas que gané no fueron por un escándalo ni por hablar mal de nadie, fue un triunfo que gané con sacrificio, lágrimas, sudor y cerradas de puerta en la cara. Esas gaviotas no se llaman Susan Ochoa, sino también tienen el nombre del Perú. Por dignidad, decido dar un paso al costado”, sostuvo Susan Ochoa.

Susan Ochoa renunció a 'El artista del año'

Asimismo, deslizó que jamás se sintió superior a otro participante del reality, como lo dejó entrever Gisela Valcárcel.



“La señora Gisela empezó a hablar sobre una persona que no soy, haciendo entender que me siento mejor que otros artistas... No entiendo por qué comparar a uno con el otro. No me siento mejor que nadie, pero tampoco quiero ser igual que otra persona. Ese tipo de comparaciones no vinieron al caso y tuve que quedarme callada. Los méritos los he ganado a pulso y sin escándalos”, añadió Susan Ochoa.