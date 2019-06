Susan Ochoa le responde a Santi Lesmes: "Me sentí triste y molesta porque yo nunca lo ofendí"

¡Reapareció! Luego de su polémica renuncia a 'El artista del año',Susan Ochoa contó como se sintió tras las declaraciones de Gisela Valcárcel y aprovechó para responderle a Santi Lesmes quien la llamó 'lobo vestido de cordero'.

"De Santi Lesmes sus palabras si he han hecho doler. Mi hijo leyó la noticia y eso fue lo que más me dolió. Muchas ligerezas de su parte. Nunca me referí a él con palabras que lo hieran. Me sentí triste y molesta porque yo nunca lo ofendí", dijo Susan Ochoa en entrevista con El Comercio.

Además, reveló que fue ella misma quien le escribió a Gisela Valcárcel, antes de su participación en Viña del Mar pidiéndole participar en su programa de baile y canto.

"Yo quería conocer a Gisela, quería estar en ese escenario bonito y en esa plataforma distinta. Yo me sentí mal por todo lo que sucedió. Decidí dar un paso al costado. Seguir haciéndome daño, no. Dije que no es para mí. Siento que me han hecho daño", agregó.

Finalmente, aceptó las disculpas que Gisela Valcárcel le pidió durante el programa pero señaló que hubiera preferido que sean personales.

"Bienvenidas sean sus disculpas. Todos tenemos errores y yo ya pasé la página. Si no sucedió (una disculpa en persona), bienvenido sea. Todos somos humanos y cometemos errores", puntualizó.