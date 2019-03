Susan Ochoa: "Limpié casas, canté en los carros, y también vendí fruta y pescado" | FOTOS

Susan Ochoa, la triunfadora de Viña del Mar con su tema ‘Ya no más’ , pidió a las mujeres no callar cuando son agredidas y les dijo que con esfuerzo y ganas de superación pueden alcanzar sus sueños, como ella lo hizo.



“El ‘Día de la Mujer’ es una fecha para reivindicar a todas las que luchamos día a día por superarnos. Mi camino no fue fácil, hubo mucho sacrificio y he podido aprovechar cada oportunidad que me han brindado”, contó Susan Ochoa, quien hace 33 años vio la luz de este mundo en Pátapo, Chiclayo.

Has superado muchos obstáculos, pues trabajas desde niña...

Exacto, siempre he trabajado y eso me llena de orgullo. Fui niñera, limpié casas y colegios, canté en los carros y también vendí fruta y pescado. Esas experiencias fueron buenas y malas, pero me hicieron fuerte. Y eso les transmito a mis hijos.



Debió ser duro que te dijeran que no tenías talento y que tu voz solo servía para el karaoke.

Sí, algunas palabras duelen, pero eso también sirvió para que no enterrara mis sueños, le puse más ganas para demostrarle y demostrarme que sí se puede.



¿Imaginaste estar al frente del ‘monstruo’ de la Quinta Vergara?

De niña soñaba con cantar ante una gran audiencia y aquí estamos ahora, empezando una nueva etapa en mi carrera musical.

El público te está apoyando mucho...

Estoy superagradecida con el público, que me brinda su cariño y reconocimiento. Sé de dónde vengo, tengo los pies bien puestos en el piso, esto no me marea.



Pronto vas a lanzar tu nuevo disco...

Sí, ya se encuentra en todas las plataformas digitales.



¿Tienes pareja?

(Ríe) Soy viuda, divorciada y casada... pero soy muy feliz con mis hijos.