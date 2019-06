Magaly Medina llama 'Cantinflas' a Gisela Valcárcel por enfrentamiento de la 'Señito' con Susan Ochoa | VIDEO

Magaly Medina no calla nada. La Urraca arremetió contra Gisela Valcárcel luego de que Susan Ochoa renunciara a El Artista del Año por sentirse 'humillada' por la actitud de la conductora al 'minimizar' sus Gaviotas de Plata, así como por la forma como la producción del programa buscó enfrentarla con Daniela Darcourt.

"He recordado hoy esta chapa que le he puesto con tanto cariño a mi comadre porque realmente por Cantinflas se metió en problemas. Por hablar y enredarse con su lenguaje y no decir las cosas como son. Hizo que la chica se sintiera, por supuesto ofendida, indignada", declaró Magaly Medina.

La Urraca recapituló toda la bronca entre Susan Ochoa y Gisela Valcárcel y consideró que la 'Señito' soltó la frase enredándose en su propia explicación, pero que terminó lastimando a la cantante pues sintió que minimizó su logro en Chile.

"Un día la invitan a Daniela Darcourt y ahí es cuando la Cantinflas se le ocurre decir: 'A mí no me importa si Susan ha ganado dos Gaviotas o no, acá gana el que gana es el gana y punto'. Ella sola se entiende, pero la gente se siente dolida y mucha gente en redes sociales la criticó por decir eso. Ahí comenzaron las incomodidades para Susan Ochoa", dijo Magaly Medina.

Se desconoce si Susan Ochoa deberá pagar la penalidad por retirarse de El Artista del Año. Gisela Valcárcel se encuentra en Miami y se especula que se reunirá con su equipo de producción para solucionar la salida de la cantante.

Gisela Valcárcel, lejos de ofrecer disculpas, decidió enviar un mensaje a través de Instagram dejando entrever que en la última semana de ensayo, Susan Ochoa no llegó en las mejores condiciones. Esta frase también fue criticada por Magaly Medina, quien le pidió que hablara de manera clara.