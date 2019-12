Susan Ochoa está agradecida con el 2019 porque siente que fue el año de su renacimiento musical, ganó dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar y volvió a apoderarse de los escenarios con su música.

Susan, me imagino que será un año inolvidable para ti...

Estoy más que agradecida con todo lo que ha pasado. Ha sido para mí el momento preciso para que el público conozca de mi talento y sepa quién es Susan Ochoa.

La gente te conoce ahora por ganar Viña del Mar, pero tú tienes una larga carrera, pues empezaste desde abajo...

Es verdad, pero siento que recién he nacido. Que estoy en el proceso, caminado de a pocos.

¿Viña del Mar fue el empujón que necesitabas para tu despegue?

Fue la oportunidad que Dios mandó para que yo pueda despegar y para que más puertas se puedan abrir. Viña del Mar fue la oportunidad que yo esperaba.

Así como hay cosas buenas, también hay cosas malas. ¿Qué has aprendido?

De todo se aprende. Siento que este año ha sido puro beneficio, no tengo nada que refutarle a la vida.

¿Fue un error participar en el programa de Gisela?

No, no... cómo es la vida, a veces cuando pasa el tiempo dices ‘Ay Dios mío’ ja, ja, ja... en cada reality que he estado me he reído, he escuchado, meditado. Creo que todo eso sirve para madurar, tomar buenas decisiones, para saber elegir.

Se dijo que te faltaba humildad...

Yo no me creo nada. Siento que piso siempre bien el suelo y estoy aterrizada, de esa manera camino mejor, más tranquila y con el corazón abierto hacia el público.

¿Cuáles son tus metas para el 2020?

Seguir adelante con mi música, cantándole al público, y llegar a diferentes países.

Por cierto, ¿dónde tienes la Gaviota?

La tengo guardadita en mi casa, es un bonito recuerdo...

Tus canciones como ‘Ya no más’, ‘Porque esta hembra no llora’ y ‘La dueña soy yo’ tienen letras fuertes de mujer empoderada.

Es que soy una mujer fuerte. Vengo de un lugar muy sencillo, pero con mucho talento, con un corazón muy grande y muchos sueños. Entonces, simplemente hay que lucharla.

¿Y cuándo lanzas un nuevo tema?

Ya el otro año, se está preparando, está en la olla presión ja, ja, ja.

También le vas a dar duro a los hombres...

Yo interpreto canciones de situaciones reales, mira cuántos infieles han salido. Mis canciones tienen mucha verdad. Mujeres, escuchen mi disco en Spotify y verán cómo les dan duro a esos sacavuelteros, (risas).