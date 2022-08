Para Susan Ochoa, una de las “reinas” de “La Gran Estrella, la satisfacción de compartir su experiencia con jóvenes talentos, es una retribución al cariño y el apoyo del público a lo largo de su carrera. “Este nuevo reto para mí lo tomó con el corazón, porque he pasado en algún momento las mismas etapas que los participantes. Sé lo que se siente, las ganas de querer quedarse, y de dar lo mejor. Aunque a veces, cuando se está concursando, nos ganan los sentimientos las emociones y a veces no sale como queremos”, dice la ganadora del Festival de Viña del Mar.

¿Cuál es el principal error que cometen los concursantes en programas de canto?

Que no pueden controlar los nervios, a mí me ha pasado, no los he sabido controlar en algún momento y me he olvidado hasta la letra o de repente me he quedado callada. Eso pasa siempre cuando recién estamos empezando...

¿Qué les aconsejas a esos chicos que confían en ti y tienes a cargo en el programa? Lo que les aconsejo siempre es que suban al escenario y lo dejen todo, que interpreten, que cuenten la canción a través de su voz y de la música, que nunca se olviden de hacer eso. También les digo que deben proyectar seguridad en el escenario y sobre todo, destacar siempre con su voz, demostrar su propio estilo, es importante no copiarte de otros artistas.

Los concursos es el inicio de una carrera, y hay quienes después de participar se quedan en el camino... Por supuesto, ya se ha visto muchas veces que los que no han ganado, justamente son los que más han sobresalido por la constancia. Ningún premio, ningún concurso ganado te da la garantía de que puedas ser un gran artista, yo creo que es la perseverancia, constancia, dedicación y fe.

Cantante considera que es un regalo de la vida aconsejar a jóvenes talentos del canto.

DECISIONES

Muchos se sorprendieron de tu presencia en “La Gran Estrella” tras varios años de tu incidente en “El Gran Show” .

Sí, me imagino, y soy sincera, no es la primera vez que me invitan, lo han hecho muchas veces pero sentía que no era el momento para regresar al programa.

¿Y esta vez por qué fue diferente?

Siento que ya ha pasado bastante tiempo, y sobre todo, después de lo que hemos sufrido por la pandemia hay que tener un corazón demasiado duro para seguir con rencores y odios. Para un corazón noble todo lo sucedido nos ha dejado un mensaje, que lo malo se deja atrás porque nosotros somos aves de paso.

Fuera los rencores... Para qué dar importancia a cosas que ya pasaron, y la verdad, es que yo no tengo nada en contra de nadie. Me siento un alma liberada y lo que quiero es vivir cosas buenas, estoy con pensamientos positivos, solo deseo vivir bien.

