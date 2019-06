Susan Ochoa revela la cantidad que tendrá que pagar tras renunciar a 'El Artista del Año'

Susan Ochoa rompió su silencio. La ganadora de dos Gaviotas de Plata decidió pronunciarse públicamente tras los rumores sobre su delicado estado de salud, luego de su renuncia de El Artista del Año.

Hace dos semanas, Susan Ochoa abandonó el reality de Gisela Valcárcel tras unos comentarios de 'La Señito' sobre su talento y popularidad, los mismos que, según aseguró, la hicieron sentirse humillada.

Luego de anunciar su renuncia por medio de sus redes sociales, se especuló que la cantante tendría que pagar una fuerte suma de dinero por incumplir el contrato con GV Producciones.

En entrevista con El Comercio, Susan Ochoa confirmó que tendrá que pagar una penalidad por abandonar El Artista del Año, la misma que sobrepasaría a la suma de nada menos que 33 mil soles.

"No puedo tapar el sol con un dedo. La penalidad equivale a 8 UIT, que -tengo entendido- son como 33 mil soles y algo más", dijo la cantante en declaraciones al diario El Comercio.

En la misma línea, aseguró que no aducirá Maltrato Laboral para no pagar la multa impuesta por la producción de El Artista del Año. "Nunca he dicho que haré eso, no me gusta pagar con maldad a alguien. Si a mí me hicieron sentir mal, yo no voy a hacer sentir mal a la persona. No sé de leyes, pero siento que no fue un berrinche lo que hice", agregó.