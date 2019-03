Susan Ochoa reveló que también fue víctima de maltrato

Susan Ochoa reveló que la fuerza y el sentimiento que pone al interpretar la canción ‘Ya no más’ es porque vivió un triste episodio en su vida.

“Sí, en algún momento de mi vida he sufrido maltrato, no quiero recordar, pero gracias a Dios estoy aquí viva y pude decir ya no más. Ahora estoy de pie, sí me he preguntado por qué callé en ese momento”, dijo la ganadora de Viña del Mar, tras mencionar que por ahora dejará los concursos de canto para dedicarse a su carrera.

Sobre las críticas que recibió Gian Marco en las redes sociales por no cumplir con darle una canción, prefirió no opinar.

“Sus razones tendrá. Él compone para artistas con sello discográfico como una vez me lo dijo. No (le pediría que cumpla), él no tiene ninguna responsabilidad conmigo, que Dios lo bendiga y que siga llevando el nombre del Perú como lo sigue haciendo”, detalló.

En tanto, este viernes estará disponible el disco de Susan Ochoa en plataformas digitales.