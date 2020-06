AVISPADA Y DIVERTIDA. Susan Ochoa entrevistó a Yahaira Plasencia en la red social Instagram. La entrevista tuvo varios momentos picantes, incluido en el que la cantante de baladas le preguntó a la salsera qué tan buena es en la cocina.

Susan Ochoa le pregunto a Yahaira Plasencia si sabía cocinar o recién había aprendido durante la cuarentena en la que se encuentra el mundo por pandemia del Coronavirus. “¿Has aprendido recién a cocina o ya sabías?”, cuestiona la cantante baladas. La salsera se defiende y afirma que aprendió a cocinar durante la cuarentena por videos de Youtube.

La cantante de baladas continuó dándole a ese tema y preguntó con un tono desfiante si lo único que aprendió a cocinar Yahaira Plasencia durante la cuarentena fue Lomo Saltado. Al respecto, la salsera precisó que también aprendió a hacer ceviche.

“¿Han pasado 103 días no me digas que sólo has aprendido a hacer Lomo Saltado?”, preguntó Susan Ochoa. Finalmente, Yahaira Plasencia reconoció que también aprendió a cocinar Ceviche y arroz con huevo. El video fue publicado en la plataforma de Instarandula del periodista Samuel Suaréz.

Susan Ochoa pone en aprietos a Yahaira Plasencia por pregunta sobre cocina (TROME)

