Susan Ochoa defendió el enterizo verde que vistió en la última gala de ‘La Gran Estrella’ y se enfrentó a las conductoras de ‘América Hoy’ quienes cuestionaron su look. La cantante respondió fuertemente a Janet Barboza por llamarla ‘avispón verde’, sin embargo, ambas supieron manejar el tenso momento.

“ Le acabo de decir avispón verde, siento que mucho verde, el enterizo no me molesta . Si se hubiera quitado las mangas se hubiese visto más estilizada, pero el conjunto no me desagrada, siento que le queda bien”, dijo la popular ‘rulitos’.

Sin embargo, la jurado en ‘La Gran Estrella’ no se quedó atrás y supo cómo responderle a Janet Barboza asegurando que lo importante es que uno mismo se sienta cómoda con lo que viste.

“Lo principal es que tú te sientas bella y empoderada. Ahora, si viene una Carolina Herrera a ponerse a criticarme, me podría preocupar... A mí me gusta, lo principal es que una se sienta cómoda, le guste y suficiente con que a nosotras nos guste. Nosotros los artistas tenemos que vernos como artistas. Soy chatita sí, pero eso no me impide nada”, puntualizó.

Tras esto, la conductora ‘América Hoy’ abrazó a Susan Ochoa por ‘tener correa’ y tomar con sarcasmo los comentarios sobre su outfit.