¿Susan Ochoa fue vetada de América TV por renunciar a 'El Artista del Año'? | VIDEO

Susan Ochoa estuvo como invitada en el programa Válgame Dios para hablar de su carrera en la música, así como sus próximos planes a futuro. Pero la cantante no pudo alejarse de la polémica tras su retiro de 'El Artista del Año', espacio de competencia de Gisela Valcárcel.

Rodrigo González le consultó a Susan Ochoa sobre lo que ocurrió sobre su ausencia en el programa 'En Boca de Todos', donde aparecería apoyando un caso de ayuda social. Sin embargo, pese a que se anunció su participación, ella no apareció.

"Me habían invitado a dos programas, pero después me dijeron que (saldría) más adelante ¿no? (risas) Me da roche porque yo lo publiqué en mis redes. Estuve con toda la disposición, pero la vida es así", explicó Susan Ochoa.

Según explicó Rodrigo González, la decisión de que la cantante no apareciera fue ajena a la producción de En Boca de Todos y que se habría tratado de la gerencia del canal América Televisión.

"Era un caso social. Yo tampoco entendí (que decidieran que no apareciera en el programa), pero yo estaba con toda la disposición de ir. Sí, agradezco a todos los lugares donde pueda dirigirme al público, pero por algo pasarán las cosas", continuó Susan Ochoa.

Peluchín le pedía a la ganadora de las dos Gaviotas de Plata que desenmascare a las personas que le negaron su participación en vivo en el programa, pero la cantante prefirió el silencio. Rodrigo González lamentó que un caso social se haya visto afectado por conflictos internos.

"Fue para hacer una obra social además. Ni siquiera fue para hacer el cherry, sino fue para sorprender a alguien (...) Es que sabes ¿qué? Eres muy noble y buena, pero desenmascara a la gente que se lo merece y si no, lo hago yo, no te preocupes", indicó Peluchín.