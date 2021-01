La cantante peruana, Susan Prieto se animó a presumir su bella figura a través de unas fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, aseguró que dudó en hacerlo debido a que en redes sociales se juzga mucho a la mujer por colocar ese tipo de imágenes.

Pese a sus dudas, finalmente decidió publicarlas, pero con un mensaje donde aconsejó a sus seguidores no dejar que nadie les quiten su seguridad

“Dudé mucho sobre poner estas fotos, siento que últimamente se juzga demasiado a las mujeres por mostrar mucho o mostrar poco, incluso llegan a decirme: ‘Eres talentosa, no necesitas subir fotos así’, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, yo realmente me sentí muy sexy tomándolas para mí, a veces las redes sociales pueden ser muy tóxicas y llegan a quitarnos seguridad. Nunca dejes que te quiten eso”, escribió Susan Prieto en su cuenta de Instagram.

De inmediato, los seguidores de la intérprete de ‘Celos’ y ‘Te encontré’ le dieron su respaldo. “‘Regia, que te valga los demás, es lo que nunca llegarán a ser, una diosa’, ‘¿Qué puedo decir? Imparable... puro fuego Susan’, ‘Me dejó sin palabras. Usted siempre fue hermosa. Siempre’”, fueron algunos comentarios que generó la publicación.

La cantante ha sorprendido a propios y extraños por su gran cambio corporal debido a que ha bajado cerca de 45 kilos tras ser sometida a una cirugía bariátrica.

Susan aseguró, en una entrevista para el programa ‘Amor y fuego’, que fue Andrés Hurtado, quien la llevó a una clínica para que la operen. “Nos reunió con Shantall, fue el mismo doctor que operó a su hija”, recordó.