Susana Baca no dudó en pronunciarse sobre las polémicas declaraciones de la reconocida cantante Bartola, quien aseguró que ella no es afroperuana sino solamente “peruana”. En una entrevista para ‘El Reventonazo de la Chola’, la compositora peruana dejó en claro que ella sí se considera, sin embargo, entendió la expresión de la artista.

“ ¿Cómo te defines tú, como una mujer afroperuana? Hago esta pregunta porque Bartola una mujer que las dos queremos le hacen esta pregunta y ella dice que es peruana, su mamá es chola y no quiere este tema afro porque carga el sufrimiento”, dijo ‘La Chola’.

Ante esto, Susana Baca consideró que debe respetarse las declaraciones de la cantante porque es su “sentir”, sin embargo, remarcó que ella sí se considera una mujer afroperuana.

“ Yo soy afroperuana latinoamericana, jaja. Esa opinión de Bartola tiene que ver con lo que ella siente , su vivencia, lo que ella siente respecto a eso. Puede ser que haya sufrido mucho también como todos los que sufrimos marginación, discriminación... Reconocerse y saber que cada una de las etnias que conforman nuestro país son importantes, tan importante como la otra”, acotó.

‘LA CHOLA CHABUCA’ APOYA A BARTOLA

Según Ernesto Pimentel, que caracteriza a ‘La Chola Chabuca’, las expresiones de Bartola son respetables, pues es cómo ella quiere definirse.

“ Yo creo que Bartola tiene derecho a definirse como ella considera porque ella no está diciendo ‘no soy afro’, sino ‘yo quiero mostrarme de esta forma’, pero ser negro no es el color de la piel, ser cholo no es la trenza, ser peruano no es tu papita la huancaina, es más”, puntualizó.