La cantante Susana Baca contó que se encuentra viviendo días bonitos tras haber sido nominada nuevamente al Grammy Latino por su disco ‘Palabras urgentes’ y porque se reencontrará con su público el próximo 8 de octubre en el Gran Teatro Nacional. Además, señala que muchos jóvenes van a sus conciertos y que le gusta mucho la salsa.

“Siento mucha alegría por la nominación al Grammy Latino, estoy viviendo días muy bonitos, esto es una constatación de que estás haciendo tu trabajo, que se hace bien. Un amigo me comunicó que estaba nominada y luego le avisé a Michael League, quien está en plena gira en Europa, y se alegró muchísimo porque también es su trabajo como productor musical”, dijo Susana Baca.

Esta nominación la sigue entusiasmando para seguir realizando proyectos...

Sí, claro. Además, ‘Palabras urgentes’ como disco ha recibido el reconocimiento en marzo de la prensa alemana y también en Inglaterra, con un premio importante que iré a recoger en noviembre. Estas noticias estimulan a los jóvenes, deben decir ‘si ellas (junto a Eva Ayllón) se encuentran nominadas al Grammy Latino, nosotros también podemos estar nominados’. Espero que pongan interés a hacer su trabajo bien hecho.

Ahora se va a reencontrar con el público peruano el próximo 8 de octubre en el Gran Teatro Nacional.

Eso va a ser muy lindo porque vengo de hacer una gira de conciertos que empecé en Puerto Rico, fui a Europa, Uruguay, varias ciudades de Argentina y Santiago de Chile. Y ya nos tocaba venir al Perú para presentar el disco, pero luego seguiré en Brasil y México. Además, cantaré otras canciones que el público quiere escuchar y tampoco faltarán las canciones de amor, pues el amor es necesario en estos tiempos, es muy necesario.

Y ustedes los artistas nos ayudan a superar estos tiempos tan violentos...

Esperamos. Cuando yo grabé el disco ‘A capella’, había gente que me escribía y decía ‘Susanita, eres mi única compañía, tu voz me acompañó en los momentos más terribles de la pandemia’. Eso es muy grato, ese cariño eso es más que los aplausos o los premios, más que los Grammy. La gente me lo decía por redes sociales o cuando presenté el libro de mis memorias, y yo me las creo, soy feliz cuando me dicen cosas bonitas.

¿Siente que su público es adulto o está capturando a la juventud?

Luego de hacer cosas con jóvenes como con René Pérez, Wendy Sulca, Marié, hay muchos chicos escuchándome y me ha pasado en la gira que habían pocos adultos y el resto eran jóvenes, eso ha sido muy lindo para mí. Es más, ahora digo que estoy tocando con mis nietos porque todos los músicos son jovencitos y la gira ha sido un aprendizaje de vivir juntos, pues en Argentina la hicimos en bus, a la manera antigua de los rockeros, y al terminar la gira los he extrañado.

Ha grabado temas como ‘Las caras lindas’ y ‘Maestra Vida’, ¿le gusta mucho la salsa?

Por supuesto, no la sé cantar, no tengo la voz para cantar salsa, pero la disfruto mucho bailando.

¿Qué cantantes admira en la salsa?

Desde Celia Cruz, que es increíble. A mí me gustaba mucho la Fania All Stars, tengo recuerdos muy lindos de haberlos visto tocar. De Héctor Lavoe, qué maravilla. He sido maestra en El Agustino y los niños cantaban ‘pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará'... con esos versos se me encoge el corazón porque esos niños sufrían demasiado, eran pequeñitos.

