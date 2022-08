“Antes que me olvide” se iba llamar originalmente el libro de memorias de Susana Baca, pero los planes cambiaron cuando ella decidió grabar en su disco “A Capella” el tema, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez. Ese encuentro musical trajo como consecuencia que encontrara el verdadero título de su autobiografía.

“Y le escribí para pedirle permiso”, cuenta a Trome, Susana, con la picardía de una niña emocionada por el lanzamiento de su libro. “Cuando grabé mi versión de su tema a capella él escribió una cosa tan bonita en Facebook en la que me agradecía. Y esta vez le dije: ‘tu tienes la culpa que tenga que ofrecer mi corazón en cualquier sitio, en cualquier momento, así que mis memorias las quiero llamar así’. Me mandó un mensaje en el que decía que le encantaba que hubiera elegido como título de mi libro, el de su canción, y me dio todo su apoyo”.

Contar una vida no es nada fácil y menos un mero divertimento... Además hay cosas que te desgarran, recuerdos muy duros, como la separación de mis padres, la discriminación, las diferencias, esas cosas dolorosas hay que revivirlas y duelen.

SU VERDAD

Y hay que contar desde la honestidad, para que el lector sepa que no guardaste nada.

Mis memorias han llegado en una época de mi vida en la que ya soy una persona mayor, entonces, ya no me callo, no tengo porque hacerlo. He llegado a una edad en la que puedo abrir mi corazón, y aunque he pensado conservar algo que no quiero compartir, luego he dicho, no.

¿Hay algún episodio que dudaste en incluir?

Es una sanación dejar constancia de todo lo que has hecho y también están incluidos los errores, yo considero que fue un error en un tiempo de mi vida haber fumado marihuana; pienso en los jóvenes, ellos tienen que vivir su vida, pero cómo no decirles que eso los puede dañar, es una obligación.

Y pudiste haberlo obviado...

Claro, por eso lo pensé mucho, decía, lo pongo, no lo pongo y resolví contarlo porque no se puede vivir con eso, hay gente que daña su desarrollo, se retarda y tiene un final triste.

Siento que tus memorias es un constante homenaje a tu madre, está presente en todo .

Es que me quedé con ella y fue mi guía, ella iba delante y yo detrás siguiéndola. Después que se me fue, igual me quedó esa educación y ejemplo del trabajo, la constancia y eso lo he aplicado siempre a la música y por eso siempre la tengo presente.

