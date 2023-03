Susana Baca, la artista peruana tres veces ganadora del Grammy, viene atravesando un difícil momentos de salud y está internada para someterse a una operación compleja, según hizo público el último miércoles.

La interpreta nacional, ícono de la cultura afroperuana, dio a conocer esta noticia a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, preocupando a sus seguidores quiénes se preguntan qué le ocurrió.

¿Qué dice el comunicado que lanzó Susana Baca?

”Mis queridos amigos, les quiero contar que estoy internada hace varios días en el hospital Rebagliati, requiero de una operación compleja, pero, a mi edad qué no es complejo. .. Me consuela que estoy recibiendo mucho cariño y la fortaleza de la esperanza, también la solidaridad de los que aquí trabajan... Desde aquí me aseguro, como los doctores, las enfermeras, los técnicos y administrativos y en especial los pacientes como yo que apuestan por la vida”, escribió en sus redes”, escribió inicialmente Susana Baca.

“Ojalá que, al despertar de la cirugía, y como un acto mágico, nuestro Perú que sangra ahora haya recuperado su espacio y no esté más el país de los abusivos que están masacrando y despidiendo arbitrariamente a la gente, persiguiendo a los que con derecho protestamos, deteniendo, deteniendo injustamente a los que salimos a las calles y marchamos con nuestras banderas de todas las regiones y reclamamos desde todas nuestras lenguas y desde nuestras bases en nuestras provincias somos justos y honestos… Estoy en medio del dolor y en medio de la lucha por vivir... pero como dice mi amigo Residente ‘vamos caminando que aquí se respira lucha....’”, afirmó.

Susana Baca anuncia que está internada.

¿Por qué debe ser operada Susana Baca?

La exministra de Cultura no reveló de qué mal se está tratando en el hospital Rebagliati, ubicado en el distrito de Jesús María, pero como se puede leer en el anuncio indicó que, a sus 78 años de edad, cualquier tratamiento al que se someta es complejo.

Lo que sí se sabe, es que desde hace varios días se encuentra internada en el referido nosocomio, sometiéndose a diversos exámenes para corroborar que todo esté en orden y los médicos puedan practicarle la intervención a la que se debe someter.

Susana Baca deberá ser operada. (Foto: Facebook)