"Susana Villarán sigue siendo mi amiga, no soy como otros que la niegan como Pedro", afirmó Melcochita

Pablo ‘Melcochita’ Villanueva aseguró que no se arrepiente haber metido las manos al fuego por Susana Villarán, luego que se hiciera viral el video de una entrevista que dio en el 2014, donde dijo que si la exalcaldesa hace algo malo, él se retiraba de la comicidad y se ‘iría al cementerio’.



“No hay problema, si las redes sociales me recuerdan lo que dije, pues ya me retiré de la comicidad, porque ahora estoy enfocado en mi carrera de sonero grabando un disco con Zaperoko. Si la gente quiere que me vaya al cementerio, entonces que me den veneno”, afirmó ‘Melcochita’.



¿Te arrepientes de lo que prometiste?

No, ella sigue siendo mi amiga, no soy como otros que la niegan como Pedro. A mí nunca me dio dinero, todo fue por voluntad. Ella me da pena, quizá la vaya a visitar. Tengo 83 años y solo Dios decidirá cuándo partiré al cielo.