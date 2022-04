Susy Díaz manifestó que Néstor Villanueva solo le entrega 400 soles mensuales a Florcita Polo para la mantención de sus dos hijos y que ella siempre está para apoyar a sus nietos. “Ya le he dicho (a Florcita) que no me gusta que peleen por dinero”, manifestó en Magaly TV, La Firme.

Durante una entrevista con la bailarina Tessy Linda, quien tuvo un romance con Néstor Villanueva, Susy Díaz reveló a la audiencia el monto que Villanueva le entrega a Florcita.

Susy Díaz reveló que a Florcita le ha afectado mucho la situación y que ella ya le hubiera ‘conseguido repuesto’. En ese momento Magaly Medina le preguntó ‘si Néstor solo le pasaba 100 soles a Florcita’.

“Semanal o sea mensual 400..., pero yo le he dicho a Flor que no me gusta que peleen por dinero”, manifestó y reconoció que ella está para apoyar a su hija y a sus nietos.

